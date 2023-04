Stand: 03.06.2016 00:01 Uhr Dichter-Wettstreit mit Wow-Effekt von Lornz Lorenzen

Annika Blanke steht strahlend auf der Bühne der historischen Winkelscheune in Molfsee und kann es selbst noch nicht fassen. Es ist das erste Mal, dass sie mit einem plattdeutschen Text auf einer Slam-Bühne auftritt - und dann auch noch gewinnt.

Der Poetry Slam op Platt hat seinen festen Platz in der schleswig-holsteinischen Slam-Szene. Am Freitag trugen insgesamt acht Poeten ihre Texte vor. Bereits in der Vorrunde kegelte die 33-jährige Wortakrobatin Annika Blanke mit dem Hang zur Schnellsprecherei den mehrfachen plattdeutschen Slammeister Jan Ladiges aus der Bahn. Dabei hatte der urige Gärtnermeister aus Holm im Kreis Pinneberg sich mit plattdeutschen Riemeln im "grünen" Bereich, "Bücken bi'n Erbeer plücken", durchaus viele Fans überzeugt. Doch dieses Mal reichte es nicht. Annika Blanke zog ins Halbfinale ein.

Poetry Slam kann ja so brutal sein

In einem anderen Duell trat NDR 90,3 Redakteur Jan Graf gegen den Autor und Musiker Gerrit Hoss an. Letzterer schilderte den Besuch im Wartezimmer beim Hausarzt so plastisch, dass er am Ende fast weitergekommen wäre. Doch Jan Graf nahm das Publikum mit auf die Beziehungs-Couch: "De Chemie twüschen mi un min Fru stimmt nich mehr so" - und erntete damit noch ein Quäntchen mehr an Applaus.

Man muss auch gönnen können

Titelverteidiger Jan Graf zog bis ins Finale, alle Register. Erst spielte er den Macho und ließ kein gutes Haar an seiner Frau, dann widmete er genau dieser Frau ein Liebesgedicht und am Ende zog er das Publikum mit einer Mischung aus Dada- und Bauernplatt ("Ik segg 200 Pund!") in den Bann. Doch am Ende applaudierte das Publikum für seine Gegnerin Annika Blanke aus Oldenburg (Niedersachsen) ein wenig kräftiger. Der Musiker und Journalist zollte der Siegerin nach dem Wettkampf Respekt: "Ich habe gleich gemerkt, die kann was", sagte Jan Graf anerkennend.

Mit Charme und Gemeinschaftsrap zum Sieg

Vielleicht half es der gleichermaßen charmanten wie charismatischen Siegerin aus Oldenburg im Finale auch, dass sie Lehrerin ist. Erst machte Annika Blanke die Zuschauer zu ihren Schülern. Unterm hohen Strohdach brachte sie ihnen das Wort Sozialamt in Gebärdensprache bei, dann teilte sie das Publikum in zwei Gruppen und rappte mit ihnen. "Kannst du ok een betje Platt versteihn?". "Jo", sagten die Schüler und bestanden den Test. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg!

Bekannte Gesichter führten durchs Programm

Durchs Programm führten die beiden Slammaster Björn Högsdal (kaum ein anderer prägte die deutsche Slamszene so heftig wie er) und Ines Barber. Die plattdeutsche Schnackschnuut hat schon bei so manchen Slam das Publikum begeistert.

