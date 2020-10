Der neue Kulturpodcast: "Kunst mich mal" Sendedatum: 28.10.2020 21:10 Uhr Benedikt Stubendorff und Oli Krahe treffen für den neuen Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein "Kunst mich mal" Kulturschaffende aus dem Land und beschnacken mit ihnen die Quintessenz ihres Seins.

Was bitte ist denn daran Kunst? Lohnt sich die neue Ausstellung wirklich? Sinfoniekonzert oder Rap? Street-Art oder Museum? Mit uns behalten Sie den Überblick. Wie tickt die Kulturlandschaft im Norden, wer tickt da eigentlich und ticken alle noch ganz richtig? Benedikt Stubendorff und Oli Krahe laden im Wechsel Menschen aus der Szene ein - frei nach dem Motto: "Kunst mich mal"

Erster Gast: Poetry Slammerin Mona Harry

Zu unserer ersten Folge ist Mona Harry gekommen: Die Slam Poetin ist deutschlandweit bekannt durch Ihre "Liebeserklärung an den Norden". Uns hat sie nicht nur - wie jeder Gast - ein Objekt, das ihr aus künstlerischer Sicht am Herzen liegt, mitgebracht. Sie hatte ganz spontan auch eine Kostprobe ihres neuesten Textes dabei. Darüber haben wir mit ihr gesprochen, ebenso wie über kalte Nächte am Pinneberger Bahnhof und darüber, dass sie nicht mehr malt, seit sie Kunst studiert.

AUDIO: Mona Harry und ihre Sicht auf die Kulturszene (25 Min)

Weitere Informationen Kultur im Norden Aktuelle Kunst und Literatur, Klassik, Jazz und Pop, Film, Hörspiele und Theater: Berichte, Rezensionen, Videos und Audios aus den NDR Programmen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Von Binnenland und Waterkant | 28.10.2020 | 21:10 Uhr