Das Bahnnetz in Schleswig-Holstein wird teilweise reaktiviert Stand: 13.04.2022 09:27 Uhr Das öffentliche Eisenbahnnetz in Schleswig-Holstein hat eine Länge von rund 1.300 Kilometern. Und es kommen immer wieder neue Abschnitte dazu, weil das Land alte Strecken reaktiviert.

von Linda Ebener

Nachdem die Bahn ihr Streckennetz lange Zeit reduziert hatte, werden stillgelegte Abschnitte inzwischen längst wieder in Betrieb genommen. Hier zieht das Land mit seinem Verkehrsverbund Nah.SH und der Deutschen Bahn an einem Strang. So wurden bereits in den vergangenen Jahren die Bahnstrecken Neumünster - Bad Segeberg oder auch Niebüll - Tondern und Fehmarn - Burg wieder in Betrieb genommen. Außerdem gibt es noch weitere Pläne, zum Beispiel zur Strecke Malente - Lütjenburg. Diese will Nah.sh erst 2030 in Betrieb nehmen.

Damit dort vorher schon der Verkehr läuft, hat sich der Verein Schienenverkehr Malente-Lütjenburg gegründet, der zum Beispiel Draisinen und solarbetriebe Trams einsetzen will - ein Forschungsprojekt, erklärt Sven Ratjens, Geschäftsführer des Vereins. Durch dieses Vorhaben sollen die Regionen Holsteinische Schweiz und Hohwachter Bucht verbunden werden, die vor allem auch den Tourismus stärken sollen. Mit der Vereinsgründung sei die Basis geschaffen, um auf Bundesebene die Fördergeldanträge stellen zu können und das Projekt voranzutreiben.

"Das vorrangige Ziel ist, dass diese Strecke wieder sinnvoll genutzt wird und erhalten bleibt", erläutert Ratjens. Der Verein, der das Ganze mitbegleitet, habe eine Art Stufenkonzept mitentwickelt. "Wir wollen mit kleinen Projekten und Schritten anfangen und dann versuchen das Ganze immer weiter auszubauen, sodass wir hier wirklich einen sehr attraktiven, nachhaltigen, CO2-neutralen, sauberen, leisen Verkehr in die Holsteinische Schweiz, in den Naturpark bekommen", so Ratjens. Und wenn Nah.sh hier wieder eigene Züge fahren lassen will, so sei auch das jederzeit möglich.

Weitere Bahnstrecken sollen wieder in Betrieb gehen

Nach Angaben von Nah.SH-Sprecher Dennis Fiedel laufen aktuell auch Planungen für die Reaktivierungen der Strecken Kiel - Schönberger Strand, Rendsburg - Rendsburg-Seemühlen und Wrist - Kellinghusen. Die Entscheidung über die Reaktivierung treffe in der Regel das Land. Die Deutsche Bahn plane und setze dann um, so Fiedel.

Reaktivierung von Bahnstrecken als Teil der Verkehrswende

Der Vorteil der Reaktivierung alter Bahnstrecken: Sie seien ein Teil der Verkehrswende. Mehr Menschen und Güter würden auf die Schiene gebracht und es entstünden zusätzliche Bahnstationen, die unter anderem den ländlichen Raum stärken könnten, sagt Sven Ratjens. "Wir haben permanent Staus auf der A1 und auf der A7. Irgendwie müssen auch die Urlauber an die Ostseestrände kommen." Auch für Pendler könnte das laut Ratjens hochattraktiv sein. "Vor dem Hintergrund des Klimawandels und vor allem vor dem Hintergrund, dass wir gar nicht wissen, wie sich unsere Verkehrsströme in Zukunft verlagern, glauben wir, dass solche Verkehrswege und Infrastrukturen wahnsinnig wertvoll sein können und sie deshalb erhalten bleiben müssen."

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr