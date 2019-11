Stand: 05.11.2019 05:00 Uhr

Betrugsmasche: Mit vorgetäuschter Liebe Geld erschwindeln

von Cassandra Arden

Mit den Gefühlen von anderen Menschen Geld erschleichen - das ist im Kern, was "Romance Scamming" (Scamming engl. für Betrug) bedeutet. Über Partnerbörsen oder auch soziale Netzwerke lernen sich Täter und Opfer kennen. Über Wochen und Monate schreiben beide miteinander und bauen so eine immer engere emotionale Verbindung auf. Zumindest empfindet einer von beiden so. Der andere - der Täter - will diese Emotionen zu seinem Vorteil nutzen - und verlangt irgendwann Geld. Es ist in gewisser Weise die moderne Form des Heiratsschwindels. "Der Kontakt wird immer enger. Von morgens bis abends werden Nachrichten ausgetauscht, die Täter nehmen einen gewaltigen Platz im Leben der sich immer stärker Verliebenden ein", sagt Tanja Dittjen. Sie ist Leiterin des Kieler Betrugskommissariats.

Täter füllen eine Lücke: die emotionale Einsamkeit

Tanja Dittjen weiß aus vielen Gesprächen mit Betroffenen, wie die Betrüger vorgehen und sie sich nach und nach zu einem festen Bestandteil im Leben ihrer Opfer etablieren. "Die Täter geben genau das, was dem Opfer fehlt. Dabei sind die Betroffenen häufig berufstätig und stehen mitten im Leben, aber ihnen fehlt die Liebe in ihrem Leben. Und genau diese Lücke nutzen und füllen die Betrüger", erklärt sie. Die Masche funktioniere, weil die Täter ihr Digitales-Gegenüber auf ein Podest heben, ihnen romantische Liebeserklärungen machen und sie dafür sorgen, dass sie sich begehrenswert und einzigartig fühlen, ergänzt Dittjen und fügt an: "Das wiederum erzeugt starke Gefühle, die die Opfer dazu bringt, Dinge zu tun, die man sonst nie tun würde."

Vermeintlicher Traummann entpuppt sich als Betrüger

Die Täter stellen dann Gemeinsamkeiten her. Dabei sind die Lebensgeschichten, die die Täter über sich erzählen, total frei erfunden, betont Dittjen. Sie geben vor, eine Scheidung oder einen anderen Verlust hinter sich zu haben - genauso wie ihr Opfer es erfahren hat. In Wirklichkeit sitzen sie irgendwo im Ausland in einem Call-Center und ziehen diese Masche mit verschiedenen Opfern gleichzeitig durch. "Oft geben sie sich als US-Soldaten oder als Ärzte, die im Rahmen von Ärzte ohne Grenzen unterwegs sind, aus", erklärt Dittjen. Nach Wochen oder Monaten erzählen sie, dass sie Geld brauchen. "Dann sagen die, dass sie Geld für einen Flug brauchen, um die Geliebte endlich zu besuchen. Da ist die Bindung schon so eng, dass viele bereit sind, Geld zu überweisen, um den Mann der Träume endlich zu sehen." Aber dazu kommt es nie.

Weitere Informationen Flensburg: Mit Fakeprofilen in Dating-Portal auf Beutezug In Flensburg hat die Polizei eine Serie von mindestens drei Überfällen auf Kunden eines Dating-Portals aufgeklärt. Ein Opfer wurde bei einem Überfall schwer verletzt. Zwei Männer sitzen jetzt in U-Haft. mehr

Opfer sind Frauen und Männer

Allein im Kieler Raum landen ein bis zwei Fälle monatlich auf den Schreibtischen von Tanja Dittjen und ihren Kollegen. "Wir haben schon Opfer gehabt, die ihr gesamtes Erspartes an die Täter geschickt haben." Zum Teil flog der Schwindel erst auf, als die Betroffenen ihre Familie und Freunde um Geld gebeten haben. Dem Umfeld kommt das dann komisch vor und schlägt Alarm. "Was zum Teil viel gravierender als der finanzielle Verlust ist, ist dieser emotionale Betrug und was diese Enttäuschung mit den Menschen macht", sagt die Leiterin des Kieler Betrugskommissariats. Zu den Betrogenen zählen Frauen genauso wie Männer. Die Meisten schämen sich so sehr, dass Dittjen von einer extrem hohen Dunkelziffer ausgeht. "Monatlich werden rund fünf Fälle in Schleswig Holstein angezeigt, aber es passiert viel öfter. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es bestimmt zehn Mal so viele Fälle gibt, wie die, die bei uns angezeigt werden."

Oft installieren Täter Trojaner auf PC

Das perfide ist, dass die Liebesheuchler häufig auch persönliche Daten von ihren Opfern erfragen - alles gut geplant. Sie sagen, dass sie ein gemeinsames Konto eröffnen wollen, immerhin habe man ja gemeinsame Pläne, man wolle ja auch heiraten und die Zukunft gestalten, berichtet Dittjen. So kommen sie an persönliche Daten und begehen damit weitere Betrugstaten. Vielfach haben die Betrüger auch den Rechner der Betroffenen längst gekapert. "Sie verschicken E-Mails mit Fotos im Anhang. Die verliebten Männer oder Frauen öffnen das natürlich. In dem Moment installiert sich ein Trojaner und die Täter haben vollen Zugriff auf den Computer. "Wir haben schon Fälle gehabt, da flatterten dann Strafanzeigen bei den eigentlichen Opfern ins Haus. In ihrem Namen wurden Waren bestellt oder Betrugstaten begangen", sagt Dittjen.

Betrug: Geld gegen Liebesschwüre NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.11.2019 06:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Romance Scamming ist eine Betrugsmasche: Liebe wird über Partnerbörsen im Internet vorgeheuchelt und dann unter Vorwänden Geld verlangt. Die Polizei geht von einer hohen Dunkelzimmer aus.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei rät: Täter anzeigen - allein aus Selbstschutz

Darum sei es umso wichtiger, die Scham zu überwinden und eine Anzeige zu stellen, wenn man auf die Romantik-Schwindler hereingefallen sei, sagt sie mit Nachdruck. Aus ihrer Sicht geht es da auch um Selbstschutz und darum, "dass wir als Polizei beraten können, wie man jetzt noch schlimmeres verhindern kann - zum Beispiel den E-Mail Account löschen oder den Rechner sichern und neue Passwörter einrichten."

Am allerwichtigsten aber sei es, wachsam und kritisch zu bleiben, rät die die Leiterin des Kieler Betrugskommissariats und warnt: "Wenn jemand, den man noch nie gesehen hat, Geld oder Daten fordert, dann ist das ein klares Alarmzeichen." Auf der anderen Seite gehen die Betrüger mittlerweile schon fast Fachmännisch vor, in dem sie dritte Personen - ebenfalls Betrüger - hinzuziehen, die ihre Geschichte untermauern sollen. "Dann erzählen sie, dass sie eine Krankenhausrechnung bezahlen müssen. Bei den Opfern ruft ein vermeidlicher Arzt an, der diese Geschichte bestätigt - oder die Opfer bekommen einen Brief von dem vermeidlichen Krankenhaus." Vorsicht ist also geboten.

Weitere Informationen Onlinedating: Betrug mit gefälschten Profilen Auf Datingplattformen suchen Millionen Singles die große Liebe. Wer sie dort findet, kann sich freuen, denn hinter dem vermeintlichen Traumpartner kann auch ein Fakeprofil stecken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.11.2019 | 08:00 Uhr