"VEREINt im Norden": Fragen und Antworten zur Aktion

Das Ziel der NDR weiten Aktion ist es, das Vereinsleben zu stärken und zu zeigen, wie wichtig engagierte Menschen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind. Ehrenamtlich Tätige sorgen mit ihrem Engagement in Vereinen, Inititativen, Gruppen oder Projekten für unzählige Angebote unter anderem im Sport, in der Kultur oder in der Bildungsarbeit.