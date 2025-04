Eure Bewerbung für das NDR Kultur "Wasserzeichen" Stand: 22.04.2025 00:00 Uhr Die NDR Aktion "VEREINt im Norden" rückt euren Verein und seine wichtigsten Menschen ins Rampenlicht - bei NDR Kultur vor allem die "Wasser-Vereine".

Euer Vereinsleben findet am oder im Wasser statt? Unser Moderationsteam Julia Westlake und Philipp Schmid besucht euch in eurem Verein und bringt jede Menge passende Musik und Literatur mit.

So könnt ihr euch bewerben

Was ihr dafür tun müsst? Einfach hier das Bewerbungsformular ausfüllen, gerne mit ein paar Sätzen über eure Gruppe und einem Foto von euch. Wir freuen uns darauf! Wichtig ist, dass ihr über genügend Platz verfügt für Julia Westlakes und Philipp Schmids Begeisterung, ein NDR Begleitteam (keine Sorge, wir passen alle in einen Kleinbus) und die Beschallung, die wir gerne selbst mitbringen - inklusive E-Piano. Außerdem solltet ihr einverstanden sein, dass wir über das Konzert in Bild und Ton berichten und einen Reporter oder eine Reporterin mitbringen.

Einsendeschluss für die Aktion ist der 9. Mai 2025. Weitere Informationen findet ihr unter "VEREINt im Norden" und bei den Fragen und Antworten zur Aktion.

