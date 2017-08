Wacken Open Air - Volle Pulle Heavy Metal

Beim Wacken Open Air 2017 geben sich bis in die Nacht zum 6. August wie gewohnt große und kleinere Bands der Metalszene die Klinke - oder auch Biere - in die Hand. Fans können sich unter anderem auf die Shows von Rocklegende Alice Cooper, den Kult-Black-Metallern Mayhem und den Thrash-Metal-Pionieren Megadeth freuen. Am Tag vor dem offiziellen Start des ausverkauften Heavy-Metal-Festivals hat am Mittwoch die Feuerwehrkapelle Wacken Firefighters den inoffiziellen Auftakt gegeben.