Stand: 13.09.2019 16:00 Uhr

Der NDR beim Reeperbahn Festival

Die 14. Auflage des Hamburger Reeperbahn Festivals findet vom 18. bis zum 21. September statt. Der NDR ist beim größten Clubfestival Deutschlands erneut als Medienpartner dabei und begleitet die Veranstaltung mit den Hörfunkprogrammen N-JOY, NDR 2, NDR Info, NDR Kultur, NDR 90,3 und NDR Blue sowie im NDR Fernsehen und auf NDR.de.

N-JOY Reeperbus auf dem Spielbudenplatz

Während der vier Tage steht wie gewohnt der N-JOY Reeperbus auf dem Spielbudenplatz - dort treten wieder zahlreiche Bands auf. Die Konzerte können auch ohne Festival-Ticket live erlebt werden. Ausgewählte Auftritte werden später als Video auf NDR.de zu sehen sein.

Präsentation von Konzertabenden im Docks und im Knust

Am Donnerstag präsentiert NDR 2 im Docks Dean Lewis, Donna Missal und Eli, während N-JOY am Sonnabend ebenfalls im Docks Carlie Hanson, Dermot Kennedy, James TW und Lejo auf die Bühne bringt.

NDR Info präsentiert zwei Konzertabende im Knust: Am Donnerstag die Auftritte von Gurr, Sasami und Sea Girls sowie am Sonnabend die Shows von Baba Zula, Tamikrest und The Intersphere. Die Konzerte werden aufgezeichnet - im "Nachtclub" auf NDR Info sowie auf NDR Blue werden sie später zu hören sein.

Bar im Klubhaus St. Pauli wird zum Radiostudio

Die Bar Alte Liebe im Klubhaus St. Pauli wird während des Reeperbahn Festivals wieder zum Radio-Studio. Täglich von 18 bis 19 Uhr wird bei der NDR Blue Backstage mit Studiogästen über Musikthemen diskutiert. Live-Musik gibt es natürlich auch. Die Sendungen werden jeweils nachts um 00.05 Uhr im NDR Info Nachtclub wiederholt.

NDR Kultur präsentiert Konzerte aus Elbphilharmonie

NDR Kultur greift die Grenzbereiche zwischen Klassik, Pop und elektronischer Musik auf, denen das Reeperbahnfestival immer mehr Raum gibt. Im Programm werden zahlreiche Musikerinnen und Musiker zu Gast sein. In Kooperation mit dem Reeperbahn Festival präsentiert NDR Kultur auch die Videostreams aus der Elbphilharmonie mit dem Konzert der dänischen Band Efterklang (Sonnabend, 22 Uhr) und der schwedischen Singer Songwriterin Anna Ternheim (Freitag, 20 Uhr), die auch auf NDR.de zu sehen sein werden.

Festival-Blog bei NDR.de

NDR.de bietet zudem zahlreiche Tipps und Highlights sowie die wichtigsten Infos rund um die Veranstaltung, zudem wird es während des Festivals einen Blog geben.

