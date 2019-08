Stand: 02.08.2019 06:26 Uhr

"Rote Rosen": Claudia Schmutzler wird neue Heldin

Seit 2006 lässt die Daily Novela "Rote Rosen" so manches Herz schneller schlagen und so manche Träne kullern. Mit viel Spannung wird zu jeder neuen Staffel die Bekanntgabe der neuen "Rose" erwartet. Nach Gerit Kling, die derzeit noch als Hilli Pollmann für ihr Glück kämpft, übernimmt Claudia Schmutzler in Staffel 17 die Hauptrolle. In Folge 3.000, die Anfang September im Ersten ausgestrahlt wird, wird das Schicksal sie als Astrid Richter ins Rosenhaus nach Lüneburg führen. Dann - so viel sei verraten - muss sie sich zwischen ihrem sicheren Lebensweg und einer unmöglichen Liebe entscheiden.

Schmutzler bekannt durch "SOKO Wismar"

Claudia Schmutzler ist dem Fernsehpublikum besonders durch ihre Rollen in Serien wie "Für alle Fälle Stefanie" und "SOKO Wismar" sowie die Ost-Kino-Komödien "Go Trabi Go" 1 und 2 bekannt. Die 52-Jährige stammt aus Dresden und hat neben Fernseh- und Filmproduktion auch in vielen Theaterstücken in ihrer Heimatstadt mitgewirkt. Schmutzler lebt in Berlin und hat einen Sohn und eine Tochter. Die 26-jährige Charley Ann wurde vor einigen Jahren als Staffel-Siegerin der TV-Casting-Show "The Voice of Germany" bekannt.

