Feedback zu neuen Folgen "Browser Ballett - Satire in Serie"

Vielen Dank, dass Du Lust hast, uns dein Feedback zu den neuen Folgen vom "Browser Ballett - Satire in Serie", dem neuen Format des Browser Balletts in der Mediathek zu geben. Das hilft uns sehr.

Warum bist du auf einer Seite des NDR gelandet?

Der NDR hat die neuen Folgen in Auftrag gegeben. Deshalb organisieren wir dieses Feedback. Die neuen Folgen vom Browser Ballett findest du übrigens immer donnerstags in der ARD Mediathek, im Fernsehen in ONE donnerstags um 20.15 Uhr und im Ersten immer samstags nach dem "Wort zum Sonntag".

Worum geht es hier?

Wir wollen Deine Meinung zu den neuen Folgen hören!

Dafür suchen wir zehn Personen, die am 3. November 2021 von circa 20 bis 22 Uhr Zeit haben. In dieser Zeit wählst du dich in einen Live-Chat mit anderen Teilnehmer*innen und zwei Moderator*innen ein, schaust gemeinsam die ersten beiden Folgen und erhältst die Möglichkeit, uns dein direktes Feedback zu den Folgen zu geben. Warum? Weil wir dieses Feedback gern bei der Produktion der restlichen Folgen einfließen lassen wollen.

Wie kannst du teilnehmen?

Ganz wichtig ist, dass du am 3. November 2021 von circa 20 bis 22 Uhr Zeit hast. Zudem solltest du das Browser Ballett regelmäßig verfolgen. Machst du ja wahrscheinlich, wenn du es sogar abonniert hast. Keine Angst, wir stellen keine Wissensfragen. :)

Mit deinen Kontaktdaten gibst du uns die Möglichkeit, dich noch mal zu kontaktieren, um ein paar Rückfragen zu klären. Dafür benötigen wir deine E-Mail-Adresse und auch eine Telefonnummer, über die du erreichbar bist.

Wenn du ausgewählt wirst und beim Live-Chat dabei bist, möchten wir dir auch mit einer kleinen Aufwandsentschädigung für deine Hilfe danken, der Dank in unseren Herzen ist noch viel größer!

Im ersten Schritt entscheidet das Zufallsprinzip, wen wir kontaktieren. Allen anderen können wir leider nicht einzeln absagen. Also nicht sauer sein, wenn Du nichts von uns hörst. Dann trotzdem schon mal ein großes Dankeschön von uns!

Was passiert mit deinen Daten?

Der NDR nimmt den Schutz deiner Daten sehr ernst! Wir arbeiten für diese Feedback-Runde mit dem externen Marktforschungsinstitut Rich Harvest zusammen. Diesem werden wir deine Kontaktdaten weitergeben. Allerdings dürfen sie deine Kontaktdaten ausschließlich für diese Befragung nutzen und für keine andere. Daher müsstest du uns unten kurz bestätigen, dass wir deine Daten - wie beschrieben - nutzen dürfen. Dein Feedback, dass du uns im Live-Chat gibst, wird komplett anonymisiert aufgenommen und nicht mit deinen Kontaktdaten verknüpft!

Hast du Lust, an der Feedback-Runde teilzunehmen? Dann fülle bitte die folgenden Felder aus:

