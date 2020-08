Stand: 11.08.2020 12:05 Uhr

"young reporter": In welcher Welt willst du leben?

Wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Der Klimawandel bedroht die Zukunft der Menschheit und die Digitalisierung Millionen Jobs. Zusätzlich hat die Corona-Pandemie die Welt unglaublich verändert, vieles ist nicht mehr wie es war. Menschen rund um den Globus fragen sich, wie es weitergeht.

Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Wie wollen wir arbeiten? Uns fortbewegen, reisen und wohnen, essen und Spaß haben? Wie erhalten wir die Umwelt? Erzähl uns, in welcher Welt du leben willst! Was bewegt dich? Was möchtest du verändern, was kann bleiben, wie es ist?

Wie machst du die Welt lebenswert?

Du gestaltest das Leben in deiner Nachbarschaft auf besondere Weise? Du engagierst dich mit einer eigenen Idee für Senioren? Du setzt dich vor Ort beim Umweltschutz ein? Du bist jünger als 25 Jahre und hast ein ganz konkretes Projekt? Dann erzähl uns deine Story, der NDR will sie unter dem Namen "young reporter" ins Programm bringen.

Bewirb dich mit deiner Story!

Über das unten stehende Formular kannst du dich bis zum 15. Oktober 2020 bewerben. Wichtig: Nur wenn du uns deine Story schickst, kannst du mit dabei sein. Wenn du möchtest, kannst du uns auch einen Video-Link schicken. Auch wenn du Fragen hast, kannst du das Formular nutzen.

Die besten Geschichten landen zur ARD-Themenwoche "#wieleben - bleibt alles anders" vom 15. - 21. November 2020 im NDR Fernsehen, Radio oder Onlineprogramm.

Wir sind gespannt auf deine Story!

