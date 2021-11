Themenwoche: Wo die nächste Schule in meiner Gemeinde ist Stand: 09.11.2021 05:00 Uhr 1.030 Schulen gibt es in Schleswig-Holstein. Sie sind unterschiedlich verteilt - viele in der Stadt, die meisten aber in ländlichen Regionen. Das gilt auch für die Kitas. Auf unseren interaktiven Karten sehen Sie die räumliche Verteilung.

von Julia Barthel

Ein Fünftel der Schulen ist geballt in den kreisfreien Städten Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster - die restlichen vier Fünftel verteilen sich über das ganze Land. Da kann der Schulweg dann schon mal etwas weiter sein. In der Gemeinde Besenthal im Herzogtum Lauenburg wohnen zwar nur zwölf Kinder und Jugendliche, die nächste Schule ist aber fast neun Kilometer weg.

Um die jeweiligen Werte in unseren Karten zu sehen, fahren Sie mit der Maus über die Kreise (Desktop) oder tippen Sie auf den entsprechenden Kreis (Smartphone und Tablet):

Welche Schulen gibt es?

In Schleswig-Holstein gibt es nach der Grundschule die Wahl zwischen Gymnasium und Gemeinschaftsschule. Die Berufliche Bildung ist die zweite Säule des Bildungssystems. Wir haben zu den 1.030 Schulen auch alle Außenstellen gerechnet. Das Land gibt deshalb etwas weniger Schulen an und verzeichnet insgesamt 794 öffentliche allgemein bildende und berufsbildende Schulen - viele davon Grundschulen. An den öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen werden laut Bildungsministerium im Schuljahr 2020/21 rund 363.150 Schülerinnen und Schülern unterrichtet. Rund 275.200 Kinder und Jugendliche besuchen die öffentlichen allgemeinbildenden Schulen.

An den 393 Grundschulen gibt es gut 100.900 Schülerinnen und Schülern. Die Zahl der Schülerinnen und Schülern an 137 Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe und 44 Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe beträgt rund 95.100. Die Schülerzahlen an 99 Gymnasien liegen bei rund 73.800. An den 84 Förderzentren werden rund 5.100 unterrichtet. an den 34 berufsbildenden Schulen etwa 87.900.

Wo es überall in SH Kitas gibt

Aktuell gibt es rund 3.000 Kitas und Tagespflegeeinrichtungen. Seit 2016 gibt es in Schleswig-Holstein das Kitaportal. Es soll die Suche nach einem Kitaplatz erleichtern. Kitas und Tagespflegeeinrichtungen müssen sich auf dem KitaPortal des Landes eintragen lassen. Sie leiden aber weiter unter Fachkräftemangel, offene Stellen bleiben teils lange unbesetzt. Betreuungskräfte werden vor allem für die rund 155.000 Kinder unter sechs Jahren gesucht. In der Karte zeigen wir, wo die Kitas im Land sind.

Lebenslanges Lernen möglich in 156 Volkshochschulen

Sprachen, Yoga, Malen, Hip-Hop, Smartphone bedienen - es gibt fast nichts, was man in einer Volkshochschule nicht lernen kann. 156 Volkshochschulen gibt es in Schleswig-Holstein - erfahren Sie hier, wie sie verteilt sind:

Woher die Daten kommen

Die Datensätze für die Schulen und Kitas kommen aus dem Open-Data-Portal des Landes-Schleswig-Holstein. Die Informationen zu den Schulformen stammen von der Webseite der Landesregierung. Hier werden mehr Schulen zusammengefasst als in der Tabelle im Open-Data-Portal. Daher sind die Zahlen leicht abweichend.

Die Entfernungen zwischen Schule und einzelnen Gemeinden wurden berechnet, indem die kürzeste Strecke (Luftlinie) zwischen den einzelnen Gemeinden (Mittelpunkt) und der nächst gelegenen Schule (Standort) ermittelt wurde - basierend auf Geodaten. Um welche Schulform es sich dabei handelt, bleibt offen. Da im Datensatz keine lesbaren Informationen zur Schulform gegeben waren, konnte das nicht einbezogen werden. Die Standorte der Volkshochschulen wurden von der vhs-Webseite ausgelesen.

Stadt.Land.Wandel

Die Welt ist im Wandel: Dörfer und Städte verändern sich ständig - wir schauen in dieser Woche genauer hin, in der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel". Wie leben wir in Schleswig-Holstein - und wie wollen wir leben? Wie wohnen wir und wie gut sind wir versorgt? Ballungsräume wuchern, Pendler ziehen aufs Land, wo das Wohnen billiger ist. Die Bevölkerung wird älter, aber auch vielfältiger. Wir schauen genau hin - und zeigen Schleswig-Holstein im Detail.

Weitere Informationen ARD-Themenwoche 2021 "Stadt.Land.Wandel" im NDR Wie können wir das Leben in Stadt und Land attraktiv gestalten? Die ARD-Themenwoche vom 7. bis 13. November 2021 im NDR. mehr Rekordpreise für Neubauten - Verband appelliert an Politik Der Neubau einer Wohnung kostet so viel wie lange nicht. Grund ist unter anderem die hohe Nachfrage auf dem Weltmarkt nach Holz und Stahl. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein mittendrin | 09.11.2021 | 14:40 Uhr