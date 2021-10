Verkehr ist immer Sendedatum: 07.11.2021 11:04 Uhr

von Dieter Jandt und Claudia Kattanek

Im Rahmen der ARD Themenwoche: "Stadt.Land.Wandel"

Überall hören wir Abgesänge auf das Auto, doch kaum jemand verzichtet. Fahrradfahrern werden seit Langem mehr Rechte und bessere Verkehrswege versprochen. Doch die Politik liefert nur spärlich. Fußgänger finden sich zwischen allem Verkehr eingezwängt, als schwächstes Glied in der Mobilitätskette. Und wenn sie den Öffentlichen Nahverkehr nutzen wollen, ist der nicht komfortabel und oft genug unpünktlich. Anstatt das Liniennetz zu erweitern, wird es oft noch ausgedünnt. Alle Verkehrsteilnehmer stehen sich im Weg, nehmen sich in Flächenkonkurrenz den Raum und kommen nur schlecht vorwärts. Die WDR5 Tiefenblick-Reihe erzählt, mit welchen Schwierigkeiten Fußgänger, Radler, Bus- und Bahnfahrer zu kämpfen haben. Sie präsentiert Städte, in denen das Miteinander im Verkehr funktioniert. Und sie geht der Frage nach, wie Mobilität von morgen aussehen muss.

Eine Podcast-Serie in drei Folgen von Dieter Jandt und Claudia Kattanek

Mit: Nicole Engeln, Olaf Reitz, Enno Kalisch, Annina Euling und Lara Pietjou

Technische Realisation: Ralf Felder

Regie: Gerrit Booms

Redaktionsassistenz: Nikolai Szymanski

Redaktion: Linda Staude

Produktion: WDR 2021



Verfügbar bis 01.11.2022.



Dieses Thema im Programm: NDR Info | Das Feature | 07.11.2021 | 11:04 Uhr