Stand: 13.11.2018 07:53 Uhr

Bezahlte Raucherpausen: Gerecht oder gemein?

In manchen Unternehmen und Verwaltungen sind sie ein Aufreger: Die Pausen, die Raucher während der Arbeitszeit für ihre Sucht brauchen. Gelten strenge Ausstempel-Regeln, fühlen sich manche Raucher gegängelt. Aber werden die Pausen nicht erfasst, nehmen Nichtraucher das als Benachteiligung wahr.

Ausstempeln: "Gleichheit für alle" im Supermarkt

Etwa acht Minuten dauert eine Raucherpause, das hat Alexander Ristow errechnet. Er leitet einen Supermarkt in Mönkeberg (Kreis Plön) und hat gerade die Regeln in seinem Laden für das Rauchen verändert. Die Mitarbeiter müssen sich ausstempeln. "Gleichheit für alle", ist sein Hauptargument für die Einführung der strikteren Regel.

Kurze Raucherpausen häufig geduldet

NDR 1 Welle Nord Hörerin Gabriela Wendemuth aus Kiel berichtet, dass bei ihrem Arbeitgeber akzeptiert war, dass Kollegen während ihrer Arbeitszeit rauchen. Wenn das nur ab und zu passiere und nur eine kurze Zigarettenpause sei, sei das für sie okay, berichtet sie.

Arbeitsrecht: Kein Anspruch auf bezahlte Raucherpause

Arbeitsrechtler Manfred Wulff sagt: "Arbeitnehmer haben kein Recht, am Arbeitsplatz und während der Arbeitszeit zu rauchen und das Rauchen vergütet zu bekommen, weil der Nichtraucherschutz höher wiegt als der Schutz der Raucher." Es sei aber erlaubt, in unbezahlten Pausen zu rauchen. Der Nichtraucherschutz gehe auch nicht so weit, dass der Arbeitgeber verbieten könne, auf dem Hof zu rauchen, wo kein anderer Arbeitnehmer unmittelbar in seiner Gesundheit gefährdet sei.

