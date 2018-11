Stand: 15.11.2018 23:59 Uhr

Wer urteilt härter - Richter oder User?

In dem ARD-Richter-Spiel konnten User die gleichen Fälle nachspielen, die von Forschern auch "echten" Richtern und Staatsanwälten vorgelegt wurden. Wie unterscheiden sich die Urteile der Hobby-Richter von denen der Rechtsprofis?

Das Ergebnis: In neun von 13 Fällen haben die rund 135.000 User durchschnittlich ein milderes Urteil gefällt als die Richter und Staatsanwälte. In vier Fällen urteilten die User härter als die Richter: bei einer Variante der Trunkenheitsfahrt, bei Gewalt in der Ehe, Steuerhinterziehung und - ganz knapp - beim Pullover-Diebstahl (Täter arbeitslos).

Sanktionsmöglichkeiten im Überblick Die User haben beim Richterspiel neun verschiedene Sanktionsmöglichkeiten von "Einstellung ohne Auflagen" (Wert 1) bis "Freiheitsstrafe: mehr als ein Jahr" (Wert 9). Aus allen Antworten lässt sich damit ein Durchschnittswert ermitteln.



Wert / Entscheidung

1 / Einstellung ohne Auflagen

2 / Anordnung einer Therapie

3 / Einstellung mit Geldauflage

4 / Gemeinnützige Arbeit

5 / Geldstrafe: nicht mehr als das Nettoeinkommen für einen Monat

6 / Geldstrafe: mehr als das Nettoeinkommen für einen Monat

7 / Freiheitsstrafe mit Bewährung

8 / Freiheitsstrafe: nicht mehr als ein Jahr

9 / Freiheitsstrafe: mehr als ein Jahr

Bei vielen Themen liegen Rechtsprofis und User nahe beieinander. Aber es gibt auch Fälle, bei denen große Unterschiede deutlich werden. Das zeigt sich vor allem in Fall-Varianten, bei denen die mutmaßlichen Täter vorbestraft sind.

Den Diebstahl beurteilen die Laien milder

Ein Beispiel, bei dem die Richter von den Usern abweichen, ist der Fall eines Pulloverdiebstahls aus dem Kaufhaus. In einer der Varianten war der mutmaßliche Täter wegen des gleichen Vergehens bereits vorbestraft. Während die meisten Profis hier eine Freiheitsstrafe mit Bewährung verhängen würden, hielten insgesamt 45 Prozent der User eine Geldstrafe für angemessen. Rund 12 Prozent haben sich sogar für eine Einstellung des Verfahrens (mit und ohne Geldauflage) ausgesprochen.

Deutliche Unterschiede bei der Steuerhinterziehung

Sehr deutlich wird der Unterschied zwischen Usern und Richtern auch beim Fall der Steuerhinterziehung - während die überwältigende Mehrheit der Richter hier eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe mit Bewährung sieht, wollen rund ein Viertel der User den mutmaßlichen Täter zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilen.

Auf und ab - die Urteilskurve

Profi-Richter müssen möglichst objektiv sein - und sind doch auch nur Menschen. Auch ihre Entscheidungen werden unterbewusst beeinflusst. Da kann das Wetter eine Rolle spielen, der Blutzuckerspiegel, das Ergebnis der Lieblingsmannschaft oder die allgemeine Nachrichtenlage die Stimmung beeinflussen.

Die Durchschnitts-Urteilskurve über den Zeitraum des ARD-Richter-Spiels zeigt in der Tat ein Auf und Ab. Was jedoch genau für die Ausschläge verantwortlich ist, lässt sich nicht herausfinden.

Härter am Nachmittag

Auch im Uhrzeitverlauf zeigen sich Schwankungen. Vor allem kurz vor der Mittagspause fallen die Urteile im Schnitt härter aus. Und: Je näher das Zubettgehen rückt, umso milder zeigen sich die User.

Bei dem ARD-Richter-Spiel wurden insgesamt 135.000 Urteile gefällt.

