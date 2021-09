NDR MV LIVE um 16 Uhr: Greifswalderin Ave holt Paralympics-Gold Stand: 04.09.2021 14:43 Uhr Die Greifswalderin Lindy Ave hat bei den Paralympics in Tokio Gold über 400 Meter gewonnen. Die 23-Jährige siegte in der Weltrekordzeit von exakt 1:00,00 Minuten in der Klasse T38. In einem NDR MV LIVE um 16 Uhr sprechen wir mit Aves Trainerin über den Paralaympics-Triumph.

Ave hat ihre Paralympischen Spiele in Tokio mit einer Goldmedaille veredelt. Bei strömendem Regen ließ die Greifswalderin in einem spannenden Rennen die für das Russische Paralympische Komitee startende Maragarita Goncharowa (1:00,14 Minuten) und Kolumbianerin Darian Faisury Jimenez Sanchez (1:00,17 Minuten) hinter sich. "Das hätte ich niemals im Leben geglaubt, dass ich das schaffen kann", sagte sie nach ihrem Gold-Rennen der Sportschau. "Der Regen hat mich nicht gestört. Ich bin überglücklich", so Ave.

Zuvor Bronze über 100 Meter gewonnen

Die Goldmedaille rundet die erfolgreiche Teilnahme der Atheltin der HSG Uni Greifswald an den Spielen in Tokio ab. Zuvor hatte Ave, die an einer Cerebralparese leidet, bereits am vergangenen Sonnabend über die 100 Meter Bronze gewonnen. Im 400-Meter-Vorlauf war Ave die schnellste Starterin. Für Deutschland war es die 13. Goldmedaille bei diesen Spielen.

