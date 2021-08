Medaillen-Regen in Strande: Segler-Trio feiert Olympia-Erfolg Stand: 06.08.2021 21:10 Uhr Susann Beucke, Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer sind mit ihren Olympia-Medaillen von ihrem Heimat-Verein, dem Kieler Yacht-Club, in Strande empfangen worden.

Der Empfang der drei Medaillen-Gewinner von Tokio war eigentlich ganz anders geplant. Stranderinnen und Strander wollten am Freitagabend für die erfolgreichen Olympia-Segler am Hafen ein Spalier bilden, doch dann kam es anders: Ein Gewitter zog auf, es goss wie aus Eimern und die Feier wurde kurzerhand in die Strander Bootshalle des Kieler Yacht-Clubs verlegt - inklusive Spalier. Nass, aber glücklich, so wie nach ihren Wettfahrten in Japan, ließen sich die 49er-FX-Silber-Gewinnerin Susann Beucke und das Nacra-17-Bronze-Team Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer feiern. Alle drei haben auf der Kieler Förde das Segeln gelernt. "Es ist total überwältigend", sagte Alica Stuhlemmer, für die der Empfang noch emotionaler war als die Verabschiedung vor den Spielen.

Mit den Optis im Kieler Yacht-Club fing es an

Inmitten von Menschen und Segelbooten erinnerte sich Susann Beucke mit ihrer Olympia-Silbermedaille um den Hals an die Strander Anfänge des Trios. "Erstmal gehts, glaub ich, los, dass wir alle drei in dieser Bootshalle unsere Optis gelagert hatten und hier das Segeln begonnen haben. Es ist ein unheimlich emotionaler Moment", sagte Beucke, die sich mehrfach bei den Strandern bedankte.

Kohlhoff: Kranke Anspannung abgefallen

Paul Kohlhoff blickte noch einmal auf den Moment der letzten Zielüberquerung im Enoshima Yacht Harbour zurück: "Wir haben uns nur an den Kopf gefasst. Und irgendwie plötzlich ist so viel abgefallen von dieser kranken Anspannung, die ich noch niemals so erlebt habe", sagte Kohlhoff.

Ministerpräsident Günther gratuliert in Strande

Das Trio hat es geschafft und in Strande strahlte es mit ihren Medaillen um die Wette. Bei hochkarätigen Sportlern dürfen natürlich auch hochkarätige Gratulanten nicht fehlen. Strandes Bürgermeister Holger Klink (CDU), Ulf Kämpfer (Oberbürgermeister Kiel, SPD) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) waren auch in die Bootshalle gekommen. "Das hier mitzuerleben, wie alle wirklich begeistert mit dabei sind und die jetzt stolz auf ihre Idole gucken, mit denen sie hier auch immer zusammen Sport gemacht haben - Silber- und Bronze-Medaille zu gewinnen und das bei den Olympischen Spielen, das ist ja eigentlich das Größte, was ein Sportler erreichen kann", sagte Daniel Günther.

Stuhlemmer und Kohlhoff: Medaillen noch nicht realisiert

So richtig begriffen haben die drei Sportler ihren Erfolg noch nicht. "Wir haben soviel erlebt in den letzten drei Tagen, seitdem wir unser letztes Rennen gesegelt sind. Ich glaube wir brauchen in den nächsten Wochen erstmal ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten", sagte Alica Stuhlemmer. Dem konnte sich ihr Segel-Partner Paul Kohlhoff nur anschließen. Auch wenn sie sie noch nicht so richtig realisiert haben, feiern können sie ihre Medaillen schon - in der Gewissheit, dass niemand sie ihnen wieder wegnehmen kann.

