Das Duo vom Eimsbütteler TV hat sich in kürzester Zeit in der Weltspitze etabliert. Bei ihrem Heimspiel elektrisieren die Newcomer den Hamburger Rothenbaum und gewinnen bei ihrem WM-Debüt sensationell Silber. Beim World-Tour-Finale in Rom werden sie ebenfalls Zweite und machen die Olympia-Qualifikation perfekt. Für Tokio gelten sie längst als neue Hoffnungsträger.