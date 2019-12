Esther Henseleit vom Hamburger Golf-Club Falkenstein blickt auf eine fantastische Rookie-Saison zurück. Die Krönung: ihr erster Turniersieg auf der Ladies European Tour (LET) im Dezember in Kenia. Zugleich gelingt der 20-Jährigen als erst dritter Spielerin in der 41-jährigen LET-Geschichte das Kunststück, sowohl den Gesamtsieg als Nummer eins der europäischen Jahres-Rangliste sowie auch die Wertung "Rookie of the Year" zu gewinnen.