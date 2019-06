Stand: 30.06.2019 14:46 Uhr

Wimbledon: Kerber selbstbewusst, Zverev unsicher

Die Enttäuschung nach ihrer Finalniederlage in Eastbourne war schnell verflogen: Als Angelique Kerber am Sonntag auf der altehrwürdigen Tennis-Anlage von Wimbledon eintraf, stieß sie auf ein großes Foto von ihrem Triumph 2018. "Es war ein schöner Moment, ein schönes Gefühl. Die Erinnerungen kamen zurück", schwärmte die Kielerin. Die 31-Jährige gehört auch in diesem Jahr wieder zu den Sieganwärterinnen. "Das Ziel ist es, den Titel erfolgreich zu verteidigen", betonte sie zuletzt immer wieder.

Kerbers Form stimmt

Obwohl Kerber am Sonnabend beim Vorbereitungsturnier in Eastbourne den Titel verpasste und eine klare 1:6, 4:6-Finalniederlage gegen die Tschechin Karolina Pliskova kassierte, stimmt ihre Form. Die von Krankheit und Verletzungen geprägte Sandplatzsaison ist Geschichte, Kerber zurück auf ihrem Lieblingsbelag. Auf Mallorca erreichte sie das Halbfinale, die guten Auftritte in Eastbourne, wo sie unter anderem die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) klar dominierte, festigten ihr Selbstvertrauen. "Es fühlt sich einfach natürlich für mich an", sagte sie vor ihrem Auftaktmatch am Dienstag gegen Fed-Cup-Kollegin Tatjana Maria (Bad Saulgau).

Die Auslosung beschert Kerber wohl bereits ab der dritten Runde knüppelharte Aufgaben. Der Reihe nach könnten dann Maria Scharapowa, ihre letztjährige Finalgegnerin Serena Williams sowie die Weltranglistenerste und frischgebackene French-Open-Siegerin Ashleigh Barty warten. "Das ist nichts Neues für mich", sagte die Kielerin jedoch gelassen: "Was jetzt zählt, ist die erste Runde. Was in der zweiten, dritten, vierten passiert, ist nicht wichtig." Eine Strategie, die bekanntlich bereits im Vorjahr hervorragend funktioniert hat.

Erneuter Anlauf für Zverev

Bereits am Montag schlägt Alexander Zverev beim Klassiker vor den Toren Londons auf. Der Hamburger unternimmt in Wimbledon den nächsten Versuch, endlich auch auf Grand-Slam-Ebene den Durchbruch zu schaffen. Bislang sind zwei Viertelfinalteilnahmen bei den French Open in Paris seine besten Ergebnisse, in Wimbledon kam er noch nie über das Achtelfinale hinaus. Dabei wäre das Rasen-Mekka ein besonders geeigneter Ort, um seine Major-Bilanz zu verbessern. "Es ist das historischste Turnier, das wir im Tennis haben", sagt Zverev: "Jeder will es gewinnen."

"Wenn es doof läuft, fliege ich in Runde eins raus"

Zwischen Ende März und Anfang Mai durchlebte der 22-Jährige die erste echte Krise seiner Karriere, musste sich anschließend auch Kritik an seinem zu passiven Spielstil gefallen lassen. Die Chance wenigstens auf einen Vorstoß in die zweite Woche scheint dennoch vorhanden für den deutschen Hoffnungsträger, dessen lädiertes Knie wieder "absolut okay" ist. Die Erstrundenaufgabe gegen Linkshänder Jiri Vesely aus Tschechien ist knifflig, aber lösbar, die weitere Auslosung laut Zverev selbst "in Ordnung". Ein wenig Unsicherheit ließ er im"stern" durchblicken: "Wenn es ganz doof läuft, fliege ich in der ersten Runde raus, aber ich kann eben auch im Halbfinale auf Djokovic treffen und dort vielleicht sogar gewinnen."

