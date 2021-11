Wählen Sie die Sportler des Jahres 2021 in SH Stand: 30.11.2021 06:00 Uhr Wer hat Ihnen am meisten imponiert? Der Landessportverband sucht die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres 2021. Stimmen Sie mit ab!

Im Corona-Jahr 2021 fanden endlich wieder Wettkämpfe statt - und somit unter anderem die verschobenen Olympischen Spiele in Tokio. Am Jahresende können alle Nominierten stolz auf ihre Saison und ihre Leistungen sein. Manche holten Titel, andere lieferten tolle Platzierungen ab. Einige Athleten haben ein Wechselbad der Gefühle erlebt - mit riesigen Erfolgen, aber auch bitteren Niederlagen.

Für Ihre Favoriten abstimmen

Jetzt sind Sie am Zug: Welche Sportlerin, welcher Sportler und welches Team hat 2021 alle anderen überragt? Sie können Ihren jeweiligen Favoriten in den drei Kategorien per Klick unterstützen. Ab sofort läuft die Abstimmung auf NDR.de/sh. Das Voting endet am 17. Dezember 2021 um 14 Uhr.

Das Ergebnis des Internet-Votings macht zu 50 Prozent das Gesamtergebnis der Sportlerwahl aus. Für die anderen 50 Prozent zählen die Stimmen der Vorsitzenden, Präsidentinnen und Präsidenten der Landesfachverbände des Landessportverbandes sowie die der Mitglieder der Vereinigung Schleswig-Holsteinischer Sportjournalistinnen und Sportjournalisten.

Zehn Athletinnen und Athleten sowie fünf Teams sind nominiert

Für jede der drei Kategorien hat eine Jury aus LSV-Vertretern und der Vereinigung der schleswig-holsteinischen Sportjournalisten sowie des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein eine Vorauswahl getroffen. In den Kategorien stehen je fünf Athletinnen und Athleten sowie fünf Teams zur Wahl. An dem Voting kann jeder Sportfan teilnehmen und so mitentscheiden, wer das Rennen macht. Mehrfach-Abstimmungen sind möglich, das Voting ist nicht repräsentativ.

Das sind die Kandidaten:

Sieger werden am 21. Dezember bekannt gegeben

Wer die Wahl in den jeweiligen Kategorien gewonnen hat, gibt der Landessportverband am 21. Dezember 2021 bekannt. NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner der LSV-Sportlerwahl.

