Stand: 20.12.2018 20:00 Uhr

Hämmerling, Heidtmann und SG siegen bei LSV-Wahl

Ihre Stimme war gefragt: Die Sportfans und NDR Nutzer konnten entscheiden, wer in Schleswig-Holstein Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2018 wird. Mehr als 12.700 Stimmen wurden im Voting auf NDR.de/sh abgegeben. In allen Kategorien war viel Bewegung, das Ranking wurde immer wieder durcheinander gewirbelt. Seit Donnerstagabend ist klar, wer die Titel tragen darf. Bei den Frauen hat die Ruderin Frieda Hämmerling die Nase vorn. Sie erhielt im Online-Voting 19,71 Prozent der Stimmen. Bei den Männern setzte sich Jacob Heidtmann durch. Der 24-Jährige vom Schwimm-Team Stadtwerke Elmshorn kam auf 20,26 Prozent. Freude herrschte bei der SG Flensburg-Handewitt. Die Bundesliga-Handballer wurden mit 19,97 Prozent zur "Mannschaft des Jahres" gewählt.

Preisverleihung für Sportler des Jahres Schleswig-Holstein Magazin - 20.12.2018 19:30 Uhr Einen Monat lang konnten Sie über die Sportler des Jahres abstimmen. Heute Abend werden die Preise auf einer Gala im Kieler Schloss vergeben. Karin Henningsen ist dabei.







3,55 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lob vom LSV-Präsidenten Tiessen

"Das war ein knapper Ausgang. Ich hätte mich schon über Platz drei gefreut bei der Konkurrenz, mit dem Sieg habe ich nicht gerechnet, sagte Heidtmann nach der Ehrung. Hämmerling freute sich über ihren zweiten Titel nach 2015. "Es ist schön, wieder hier oben zu stehen, sagte sie. Lob gab es von LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen. "Frieda Hämmerling und Jacob Heidtmann haben in diesem Jahr herausragende Leistungen gezeigt und im Internet-Voting bei starker Konkurrenz ganz knapp die Nase vorn gehabt. Sie sind genauso wie die Handballer der SG Flensburg-Handewitt hervorragende Botschafter des Sports und Vorbilder für viele talentierte Nachwuchssportlerinnen und -sportler in unserem Land", kommentierte er die Ergebnisse.

Bei den Frauen: Eim und Ehlers auf dem Treppchen

Hinter der "Sportlerin des Jahres" landete die 20-jährige Triathletin Nina Eim aus Itzehoe, die 19,27 Prozent der Stimmen erreichte. Ihren größten Erfolg feierte die Studentin in Australien. Dort ging sie mit der U23-Nationalmannschaft bei der WM an den Start und holte die Silbermedaille. Jessika Ehlers belegte Platz drei mit 17,67 Prozent. Die Marathon-Läuferin von der SG Athletico Büdelsdorf war mit 2:42:39 Stunden die schnellste deutsche Läuferin beim Hamburg-Marathon. Hanna Knüppel aus Kisdorf gewann mit den deutschen Vielseitigkeitsreitern den Nationenpreis in England und kam mit 17,37 Prozent auf Rang vier. Die 18 Jahre alte Seglerin Laura Schewe (16,53 Prozent), die bei der Jugend-WM auf Rang sechs segelte, und Sonja Scheibl (9,45 Prozent) landeten auf den Plätzen fünf und sechs.

Enges Rennen bei den Männern

Bei den Männern war es bis zum Schluss spannend. Immer wieder wurde das Ranking durcheinandergewirbelt. Am Ende lag Ruderer Lars Hartig (20,01 Prozent) nur 0,25 Prozentpunkte hinter Sieger Heidtmann. Der gebürtige Husumer Hartig holte im Doppelzweier den Gesamtweltcup und Platz fünf bei der WM. Auf Platz drei landete Windsurfer Vincent Langer (17,49 Prozent) aus Kiel, der Europameister im Slalom und Deutscher Meister im Overall wurde. Judoka Dominic Ressel hat in Zagreb in diesem Jahr erstmals einen Grand Prix gewonnen. Der Kronshagener landete im Online-Voting mit 15,24 Prozent auf Platz vier. Dahinter kam der Lübecker Patrick Urban (14,61 Prozent), der 2018 Deutscher Meister im Karate wurde. Florian Kahllund ist derzeit Deutschlands bester Schütze mit dem Recurvebogen in der Halle. Der Fockbeker holte 12,39 Prozent und Rang sechs.

Sportprominenz bei Sportgala im Kieler Schloss















Bei den Teams: Fußball vor Handball vor Volleyball

Bei den Mannschaften führte an der SG Flensburg-Handewitt kein Weg vorbei. Hinter dem "Team des Jahres" wählten zahlreiche NDR.de User die Fußballer von Holstein Kiel (18,95 Prozent). Sie schaffen es im Mai in die Relegation und scheiterten nur knapp am Aufstieg in die erste Bundesliga. Hinter Kiel "flog" die Mannschaft von Kieler TV Adler auf Platz drei. Sie lagen nur 1,36 Prozentpunkte hinter den "Störchen". Die Adler wurden Meister in der Dritten Liga Nord. Die Handballer vom THW Kiel holten 15,64 Prozent und Platz vier. Sie qualifizierten sich für den EHF-Cup. Es folgt der SC Weiche Flensburg 08. Der Regionalliga-Meister kam auf 15,29 Prozent. Das Badminton-Team Blau-Weiß Wittorf (12,57 Prozent) schafften in der Relegation den Aufstieg in Liga eins und belegte im Online-Voting Rang sechs.

Nick Schmahl "Newcomer des Jahres 2018"

Auch in diesem Jahr gab es für erfolgreiche Nachwuchssportler mit großem Erfolgspotenzial einen Preis: der "Newcomer des Jahres 2018". Diese Auszeichnung ging an Nick Schmahl vom TSV Heiligenhafen. Der Leichtathlet siegte bei der U18-EM in Györ (Ungarn) mit einer Weite von 7,60 Meter im Weitsprung. Er war der einzige schleswig-holsteinische Vertreter bei den Olympischen Jugendspielen 2018 in Buenos Aires (Argentinien).

Eine Extra-Seite mit Porträts und Fotos aller nominierten Sportler finden Sie hier.

Schleswig-Holsteins Sportler des Jahres von 2001 - 2017 Jahr Sportlerin Sportler Mannschaft 2001 Janet Radünzel (Ruderin) Heiko Kröger (Segler) SG Flensburg Handewitt 2002 Marita Scholz (Ruderin) Mike Maczey (Zehnkämpfer) THW Kiel 2003 Janet Radünzel (Ruderin) Marco Geisler (Ruderer) SG Flensburg Handewitt 2004 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) / Meike Evers (Rudern) Henning Fritz (Handballer) SG Flensburg Handewitt 2005 Bettina Eistel (Reiterin) Christian Berge (Handballer) THW Kiel 2006 Melanie Hansen (Ruderin) Hinrich Romeike (Reiter) THW Kiel 2007 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) Nikola Karabatic (Handballer) THW Kiel 2008 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) Hinrich Romeike (Reiter) THW Kiel 2009 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) Stefan Schwab (Leichtathlet) THW Kiel 2010 Janne Friederike Meyer (Reiterin) Steffen Uliczka (Leichtathlet) THW Kiel 2011 Janne Friederike Meyer (Reiterin) Steffen Uliczka (Leichtathlet) THW Kiel 2012 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Lauritz Schoof (Ruderer) THW Kiel 2013 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Maximilian Munski (Ruderer) THW Kiel 2014 Kirsten Bruhn (Schwimmerin) Lars Hartig (Ruderer) THW Kiel 2015 Frieda Hämmerling/Annemieke Schanze (Ruderinnen) Maximilian Munski (Ruderer) SG Flensburg-Handewitt 2016 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Lauritz Schoof (Ruderer) SG Flensburg-Handewitt 2017 Hanna Knüppel (Reiterin) Finn Schröder (Ruderer) Holstein Kiel 2018 Frieda Hämmerling (Ruderin) Jacob Heidtmann (Schwimmer) SG Flensburg-Handewitt

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2018 | 20:00 Uhr