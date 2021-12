Entscheidung über Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres in SH Stand: 21.12.2021 13:57 Uhr Wer wird Schleswig-Holsteins Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2021? Das entscheidet sich heute Abend im Haus des Sports in Kiel.

Im Corona-Jahr 2021 konnten zwar endlich wieder Wettkämpfe stattfinden, doch auf Zuschauer musste - wie bei Olympia in Tokio - meist verzichtet werden. Auch die große Gala des Landessportverbands (LSV), mit der das Sportjahr in Schleswig-Holstein sonst traditionell ausklingt, muss in diesem Jahr ausfallen. Stattdessen gibt es heute abend eine Ehrung in kleinerem nicht-öffentlichen Rahmen. Doch Sie können dennoch ab 18:00 Uhr live dabei sein! Die Veranstaltung wird auf www.ndr.de/sh übertragen, und auf NDR 1 Welle Nord schalten wir auch immer wieder live ins Haus des Sports nach Kiel.

15 Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften sind nominiert

Fünf Nominierungen sind in jeder Kategorie vertreten, bis letzten Freitag konnten alle Sportinteressierten im Land per Online-Voting auf ndr.de abstimmen. Das Ergebnis fließt heute Abend zu 50 Prozent in die Entscheidung ein, die andere Hälfte ergibt sich durch die Abstimmungen der Fachverbände des Landessportverbandes und des Verbands-Vorstandes sowie durch das Voting der Vereinigung Schleswig-Holsteinischer Sportjournalistinnen und Sportjournalisten. Heute abend werden auch die Newcomerin und der Newcomer des Jahres. NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner der LSV-Sportlerwahl.

Das sind die Kandidaten:

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein mittendrin | 21.11.2021 | 18:00 Uhr