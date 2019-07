Stand: 28.07.2019 14:00 Uhr

Premiere am Rothenbaum: "Erwartungen übertroffen" von Andreas Bellinger, NDR.de

Die vielleicht wichtigste Nachricht ging in der Rückschau auf die Premiere am Hamburger Rothenbaum fast unter: "Wir wollen und werden das Turnier weiter entwickeln. Gemeinsam mit dem Deutschen Tennis Bund", sagte Turnier-Chefin Sandra Reichel am Sonntag. "Überwältigt" sei sie vom Zuspruch der rund 60.000 Zuschauer und der Spieler um Lokalmatador Alexander Zverev und ihren österreichischen Landsmann Dominic Thiem. Der befürchtete Niedergang der zum 113. Mal ausgespielten Traditionsveranstaltung ist gestoppt. Auch wenn die nackten Zahlen durchaus Luft nach oben lassen. Vor allem die Unterstützung der Sponsoren sei trotz vieler positiver Gespräche ausbaufähig. Nur so könnten die hohen Kosten auch weiterhin gestemmt werden, wie auch der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), Ulrich Klaus, feststellte.

DTB-Chef: "Keine Zwangsehe, sondern Liebesheirat"

"Die Kooperation ist gelungen. Es ist keine Zwangsehe, sondern eine Liebesheirat", sagte Klaus fast pathetisch, nicht ohne eine Spitze gegen Michael Stich folgen zu lassen. Der Wimbledonsieger hatte das Turnier vor dem Aus bewahrt und dann zehn Jahre weitergeführt. "Vieles ist jetzt möglich, was in der Vergangenheit nicht geklappt hat", so Klaus. Die neuen Macher aus Österreich hätten mit "Herzblut" eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, welche "die Erwartungen weit übertroffen hat". Die Sorge, dass die hohen Kosten nicht mehr finanzierbar sein könnten, habe er nicht: "Es liegt jetzt auch in der Hand der Hamburger und der Sponsoren, ob das Turnier in der Hansestadt überleben kann."

Sponsoren dringend gesucht

Tatsächlich ist die Situation der mit umgerechnet rund 1,66 Millionen Euro dotierten Hamburg European Open im Vergleich zu den Grand Slams und Masters-Events schwierig. An der Akquise eines Hauptsponsors haben sich schon viele Turnierdirektoren in der Vergangenheit die Zähne ausgebissen. Stich versuchte es (heftig kritisiert) mit einem Wettanbieter als Titelsponsor. Ein solcher Deal wurde nun dem Vernehmen nach wegen möglicher Spielmanipulationen von der ATP untersagt. Ein diesbezüglicher Vertrag - angeblich unterschriftsreif und mit einer Viertelmillion Euro dotiert - blieb in der Schublade.

Etat wuchs auf 5,5 Millionen Euro

Ungeachtet dessen sind die neuen Chefs am Rothenbaum (Turnierdirektorin Reichel und ihr Vater Peter-Michael als Veranstalter) mutig ins Risiko gegangen. Den Etat der mit Qualifikation neuntägigen Veranstaltung ließen sie um gut ein Drittel auf 5,5 Millionen Euro anwachsen, was dem Ambiente auf und neben den Plätzen sicherlich ebenso gut getan hat wie dem sportlichen Mehrwert. Der wiederum bekam durch die kurzfristige Zusage von Lokalmatador Alexander Zverev, der nicht mehr "Sascha" genannt werden möchte, einen ordentlichen Schub. Zusätzliche 300.000 Euro Startgeld soll sein Engagement gekostet haben, was die Attraktivität des 32er-Feldes aber kolossal aufwertete.

Im Olympia-Jahr wohl ohne Zverev

Zumal der "verlorene Sohn" mit einer sportlichen und mentalen Achterbahnfahrt durch die Woche bis ins Halbfinale stürmte. Die Gespräche mit potenziellen Sponsoren dürfte die Begeisterung der Tennisfans im Stadion befördert haben, auch wenn Zverev nach öffentlich ausgetragener Trennung von Trainer Ivan Lendl wie 2014 den Einzug ins Endspiel verpasste.

Fraglich, ob er wie der diesmal topgesetzte Thiem auch im nächsten Jahr am Rothenbaum (13. bis 19. Juli 2020) aufschlägt. Der 22-Jährige will bei den direkt im Anschluss beginnenden Olympischen Spielen in Tokio auf Hartplatz antreten, was eine Zwischenstation auf Asche für ihn unsinnig erscheinen lässt. Ohnehin benannte Zverev ungeschminkt den entscheidenden Grund, warum die Topstars aus seiner Sicht einen Bogen um den Rothenbaum machen. "Man müsste nach der kurzen Rasensaison in zwei Wochen dreimal den Belag wechseln." Einzige Lösung des Problems vor den US Open: "Hartplatz."

Hamburg weiter auf Asche

Doch was so einfach klingt, ist in der Wirklichkeit des Tour-Kalenders zumindest kurzfristig kaum zu bewerkstelligen. Die ATP müsste zustimmen, der DTB auch - vor allem aber der Club an der Alster, der als "Hausherr" an der Hallerstraße überhaupt nicht daran denkt, die angestammten Sandplätze aufzugeben. Das höchste der Gefühle wäre, den roten Sand zeitlich begrenzt mit einer Folie abzudecken und darauf einen Hartplatz zu verlegen. Das aber wäre nicht nur technisch aufwändig, sondern würde das ohnehin ausgereizte Budget weiter in die Höhe treiben. "Man könnte auch sagen, es bleibt so", sagte Sandra Reichel. "Warum auch nicht?"

Startgelder nicht zu vermeiden

Wie aber soll die finanzielle Belastung geschultert werden? Dass Startgelder gezahlt werden müssen, damit Stars wie Zverev überhaupt kommen, muss wohl als Gegeben hingenommen werden. Viel Geld, das die großen 13 (Grand Slams und Masters-Turniere) schon mal sparen können. In Melbourne, Roland Garros, Wimbledon und bei den US Open müssen alle Akteure "kostenlos" spielen, bekommen wie bei den 1000er-Events keinen Cent Antrittsprämie. Überdies bekommt Hamburg keinen finanziellen Ausgleich aus kommunalen Mitteln, was anderenorts durchaus möglich ist. Der klamme DTB fällt diesbezüglich auch aus.

Federer schlägt Solidarpakt vor

Um im Konkurrenzkampf nicht hoffnungslos abgehängt zu werden, schlägt Roger Federer eine Art Solidarpakt vor. "Es wäre sicher sinnvoll", sagte der Grand-Slam-Rekordsieger (20 Titel) unlängst nach seinem Titelgewinn beim Rasenturnier im ostwestfälischen Halle, "wenn die großen Turniere von ihrem Profit etwas an die 500er und 250er abgeben würden." Vielleicht hilft auch die ATP. Es soll Bestrebungen geben, eine zusätzliche Kategorie für Turniere in bedeutenden Metropolen einzuführen. Hamburg könnte dabei sein und den Status eines 750er-Turniers bekommen, bei dem zumindest einige Topstars antreten müssten. Sie würden dann sicherlich einen neuen Rothenbaum erleben, der in den nächsten Monaten für zehn Millionen Euro großzügig renoviert und ausgebaut werden soll.

