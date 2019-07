Stand: 27.07.2019 16:50 Uhr

Zverev vergibt Matchbälle und verliert Halbfinal-Krimi

Alexander Zverev muss den Traum vom Heimsieg am Hamburger Rothenbaum begraben. Der Weltranglisten-Fünfte unterlag am Sonnabend Titelverteidiger Nikolos Bassilaschwili aus Georgien nach einem wahren Krimi und zwei vergebenen Matchbällen mit 4:6, 6:4, 6:7 (5:7).

In einem ausgeglichenen Match kassierte Deutschlands bester Tennisspieler im ersten Durchgang nach einem abschließenden Doppelfehler das Break zum 4:6 und damit den Satzverlust. Wütend schmiss der 22-Jährige den Schläger auf den Boden, doch auch danach lief es zunächst nicht viel besser.

Mit großem Kampf zurück ins Match

Die Partie zeichnete sich weiterhin durch lange Grundlinienduelle aus - oft mit dem besseren Ende für Bassilaschwili, der Zverev mit seiner Vorhandpeitsche immer wieder unter Druck setzte. Nach einem Break zum 1:3 schien der ATP-Weltmeister im zweiten Abschnitt schon auf der Verliererstraße zu sein, doch er bewies wie schon am Vortag große Moral und glich den Aufschlagverlust direkt wieder mit dem Re-Break aus. Beim Stand von 4:4 nutzte Zverev eine Schwächeperiode seines Gegners, der sich nun viele unnötige Fehler leistete, und servierte schließlich mit Erfolg zum Satzgewinn - mit dem elften Ass war unter tosendem Applaus des Heimpublikums das 6:4 perfekt.

Im Tiebreak schon 5:2 vorn

Im entscheidenden Durchgang lag Zverev schnell mit 0:3 hinten, kämpfte sich jedoch erneut leidenschaftlich zurück. Der Hamburger gewann fünf Spiele in Folge, hatte beim Stand von 5:3 zwei Matchbälle. Doch auch Bassilaschwili steckte nicht auf, schließlich musste der Tiebreak entscheiden. Nach 5:2-Führung zog Zverev am Ende mit 5:7 den Kürzeren. Damit war für ihn zum zweiten Mal nach 2014 in der Vorschlussrunde am Rothenbaum Schluss.

Rublew oder Busta im Finale

Im zweiten Halbfinale der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung bekommt es der Russe Andrej Rublew mit Pablo Carreno Busta aus Spanien zu tun (jetzt im Livestream bei NDR.de), der am Vortag den an Nummer drei gesetzten Fabio Fognini (Italien) mit 3:6, 6:2, 7:6 (7:4) bezwungen hatte. Rublew hatte sich überraschend mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) gegen Top-Favorit Dominic Thiem aus Österreich durchgesetzt.

