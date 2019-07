Stand: 25.07.2019 18:10 Uhr

Zverev im Viertelfinale - Aus für Struff

Alexander Zverev steht bei den European Open am Rothenbaum im Viertelfinale. Der Lokalmatador setzte sich am Donnerstag vor den Augen von Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann und Boris Becker mit 6:4, 7:6 (7:2) gegen Federico Delbonis aus Argentinien durch. Der Weltranglisten-Fünfte aus Hamburg leistete sich bei rund 35 Grad im Schatten und noch größerer Hitze direkt auf dem Centre Court lediglich zu Beginn des zweiten Satzes eine Schwächeperiode, als er ein Break zum 0:2 kassierte.

Zverev spürt die "positive Energie"

Nach dem Re-Break zum 2:3 lief es zunächst wieder rund beim 22-Jährigen, der beim Stand von 6:5 zum Matchgewinn aufschlug, jedoch erneut seinen Service abgab. Der Tiebreak ging dann klar an Zverev, der im Laufe des Matches mehrfach sein ganzes Können aufblitzen ließ, aber in den nächsten Begegnungen noch Luft nach oben hat. "Ich wusste, es wird kein einfaches Match und bin froh, dass ich in zwei Sätzen weiter bin. Ich freue mich, wenn ich hier auf dem Platz bin und diese positive Energie spüre", sagte Deutschlands bester Tennisspieler, der nun auf den Serben Filip Krajinovic trifft. Der NDR überträgt am Freitag live.

Struff scheidet im Achtelfinale aus

Für Jan Lennard-Struff war im Achtelfinale Endstation. Der an Nummer sieben gesetzte Warsteiner unterlag Pablo Carreno Busta mit 1:6, 6:7 (4:7). Struff konnte im zweiten Satz eine 5:3-Führung nicht nutzen. Nach 1:26 Minuten verwandelte der einstige Weltranglisten-Zehnte aus Spanien den Matchball gegen Deutschlands Nummer zwei. Der zweite im Turnier verbliebene deutsche Profi Rudi Molleker kämpft ebenfalls noch heute um den Einzug ins Viertelfinale. Der NDR überträgt jetzt live.

Klizan unterliegt Krajinovic und der Hitze

Im ersten Match des Tages war zuvor Martin Klizan nicht nur an seinem Gegnern, sondern auch an der Hitze gescheitert. Mehrmals musste der Slowake in seinem Achtelfinalspiel gegen den Serben Filip Krajinovic von Betreuern behandelt werden. Doch nasse Handtücher und Eisrollen im Nacken nutzten am Ende nichts. Nach mehr als zweieinhalb Stunden musste sich der 30-Jährige mit 7:6 (8:6), 5:7, 1:6 geschlagen geben.

French-Open-Sieger Krawietz/Mies verlieren

Im Doppel kam für die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies im Viertelfinale das Aus. Das an Nummer zwei gesetzte Duo aus Coburg und Köln unterlag Pablo Cuevas/Nicolas Jarry (Uruguay/Chile) mit 3:6, 6:4, 7:10. Am Vortag hatten Krawietz/Mies gegen den Tschechen Roman Jebavy und Matwe Middelkoop aus den Niederlanden mit 7:5, 6:7 (9:11), 12:10 gewonnen und damit ihr erstes Erfolgserlebnis nach drei Erstrundenpleiten in Serie seit dem Triumph in Paris gefeiert.

