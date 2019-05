Stand: 31.05.2019 13:55 Uhr

Zweite Derby-Qualifikation jetzt live

Die zweite Derby-Qualifikation live Wer gewinnt in Klein Flottbek die zweite Derby-Qualifikation? Erstmals geht es über den legendären Wall. Die Spring-Prüfung hier live verfolgen. Kommentator: Carsten Sostmeier.

Die zweite Derby-Qualifikation ist heute der Höhepunkt in Klein Flottbek. Für die Reiter geht es dann im Parcours erstmals auch über den legendären Wall. Der Sportclub überträgt jetzt im Livestream hier bei NDR.de und ab 15.15 Uhr auch im TV.

Thieme im Championat von Hamburg Dritter

Andre Thieme hat beim Derby-Turnier in Klein Flottbek im Championat von Hamburg mit der erst neun Jahre alten Stute Crazy Girl den dritten Platz belegt. Der Springreiter aus Plau am See ritt im Stechen nicht auf Zeit und blieb mit dieser Taktik fehlerfrei. Es siegte Europameister Peder Fredricson mit seinem Erfolgspferd All In vor Luciana Diniz (Portugal) mit Vertigo du Desert, die nur 22 Hundertstelsekunden langsamer war. Der Schwede erhielt zum Lohn ein Auto im Wert von 59.000 Euro und brauste nach der Siegerehrung freudestrahlend mit der Nobelkarosse davon.

Nur die ersten drei Reiter waren im Stechen der mit 122.000 Euro dotierten Prüfung ohne Strafpunkte geblieben. Insgesamt hatten zwölf der 46 Starter nach Nullrunden im Normalumlauf den entscheidenden Durchgang erreicht.

Ergebnisse Championat von Hamburg 1. Peder Fredricson (Schweden) - All In 0/46,34

2. Luciana Diniz (Portugal) - Vertigo du Desert 0/46,56

3. Andre Thieme (Plau am See) - Crazy Girl 0/56,85

4. Emanuele Gaudiano (Italien) - Kingston 4/45,08

5. Mark McAuley (Irland) - Miebello 4/46,91

6. Marc Houtzager (Niederlande) - Dante 4/47,06

(alle im Stechen)

Global Champions League: Deusser vorn

Zuvor hatte Nationenpreisreiter Daniel Deusser (Wiesbaden) das erste Springen der Global Champions League gewonnen. Der ehemalige Weltcupsieger, der in Belgien lebt, kassierte für den schnellsten fehlerfreien Ritt mit der erst neun Jahre alten Killer Queen in 70,66 Sekunden eine Siegprämie von 15.000 Euro. Die US-Amazonen Margie Goldstein-Engle mit Dicas (0/73,43) sowie Lauren Hough mit Waterford (0/74,93) belegten die nächsten Plätze. Ambitionen, sich einmal an der großen Derbyrunde zu versuchen, hat Deusser derzeit nicht: "Vielleicht irgendwann einmal, wenn ich das dafür passende Pferd haben sollte."

1. Wertung Global Champions League 1. Daniel Deusser (Wiesbaden) - Killer Queen 0/70,66

2. Margie Goldstein-Engle - Dicas 0/73,43

3. Lauren Hough (beide USA) - Waterford 0/74,93

4. Malin Baryard-Johnsson (Schweden) - Indiana 0/75,64

5. Scott Brash (Großbritannien) - Hello Senator 0/75,82

6. Eduardo Alvarez-Aznar (Spanien) - Rokfeller 0/77,15

Wandres mühelos ins Dressurfinale

In der Dressur qualifizierte sich Shooting-Star Frederic Wandres mit seinem Top-Pferd Duke of Britain souverän für das Finale am Sonntag (11 Uhr, im Livestream bei NDR.de). Der Berufsreiter aus Hagen gewann den Grand Prix de Dressage mit 73,761 Prozentpunkten deutlich vor der Britin Susan Pape mit Don Noblesse (71,739) sowie Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit Davinia la Douce (70,152). Die mit 15.000 Euro dotierte Entscheidung wird traditionell zwischen den drei Finalisten mit Pferdewechsel ausgetragen. "Da werden die Karten dann neu gemischt. Am Ende wird der gewinnen, der sich am besten auf die fremden Pferde einfühlen kann", sagte Wandres.

Ergebnisse Grand Prix de Dressage 1. Frederic Wandres (Hagen) - Duke of Britain 73,761 Prozent

2. Susan Pape (Großbritannien) - Harmony's Don Noblesse 71,739

3. Anabel Balkenhol (Rosendahl) - FRH Davinia la Douce 70,152

4. Frederic Wandres (Osnabrück) - Westminster 70,087

5. Agatha Van Der Lei (Niederlande) - Vrbgroup's Caron 69,783

6. Kathleen Keller (Salzhausen) - Standsfield 69,609

7. Bianca Kasselmann (Hagen) - Weekend Fun 69,000

8. Juliane Burfeind (Hamburg) - Devanto 68,717

9. Svenja Peper-Oestmann (Harsefeld) - Disneyworld 67,761

10. Libuse Mencke (Tschechien) - Syrio 2 67,043

