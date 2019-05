Die erste Derby-Qualifikation jetzt live

Stand: 29.05.2019 15:30 Uhr

Erste Qualifikation zum Spring-Derby live Die erste Qualifikation zum 90. Deutschen Spring-Derby am Sonntag ist der Höhepunkt des ersten Tages in Klein Flottbek. Kommentatorin: Dominique Wehrmann.

Tradition, Weltklasse und Jubiläum in Klein Flottbek

Videos 03:21 Sportclub Historie: Klein Flottbek im Zeitraffer Sportclub Nur die Besten sollen durchkommen: Seit 1920 gibt es das Jagdspringen in Klein Flottbek - außergewöhnlich und extrem. Ein Sieg bringt unvergänglichen Ruhm. Video (03:21 min)

Es ist Tradition, Herausforderung, Kult - das heute beginnende Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek ist nach dem CHIO in Aachen das bedeutendste Turnier in Deutschland. Zum 90. Mal findet am Sonntag das legendäre Spring-Derby statt, bei dem 17 Naturhindernisse auf 1.230 Metern überwunden werden müssen. Der Parcours ist einzigartig und für Reiter und Pferde seit 1920 eine ganz besondere Schwierigkeit. Anlässlich des Jubiläums werden zahlreiche frühere Derby-Sieger erwartet, darunter Publikumsliebling Nelson Pessoa. Der Brasilianer konnte die schwierigste Spring-Prüfung der Welt zwischen 1962 und 1994 gleich sieben Mal für sich entscheiden. Am Sonntag werden auch die Siegerritte des 83-Jährigen noch einmal auf einer Videowand gezeigt.

Bei den aktiven Reitern erwartet Turnier-Organisator Volker Wulff wieder zahlreiche Top-Sportler aus der ganzen Welt. Von den Top 50 der Weltrangliste wird rund die Hälfte dabei sein. Aus Deutschland sind unter anderem Ludger Beerbaum, Philipp Weishaupt (beide Riesenbeck) und Marcus Ehning (Borken) in den hochdotierten Spring-Prüfungen am Start. Der Sportclub überträgt an allen Tagen live bei NDR.de sowie im TV.

Vielseitigkeits-Ass Auffarth erneut dabei

Videos Das ist die Riders Tour Sportclub Die Riders Tour ist seit 2001 fester Bestandteil im Kalender der Springreiter, ermittelt wird der "Rider of the Year". In diesem Jahr besteht die Tour aus sechs Etappen, das Finale steigt in Neumünster. Video (01:38 min)

Das mit 120.000 Euro dotierte Spring-Derby am Sonntag ist erneut Teil der Riders Tour, einer nationalen Serie mit sechs Stationen. Insgesamt haben 78 Reiter aus 13 Nationen für die Qualifikationen zum Klassiker gemeldet, der damit so international wird wie lange nicht mehr. Auch Vorjahressieger Matthew Sampson aus Großbritannien kommt.

Nach ihrem grandiosen Derby-Debüt mit Platz drei im vergangenen Jahr nimmt Vielseitigkeits-Team-Olympiasiegerin Sandra Auffarth (Ganderkesee) zum zweiten Mal den legendären Parcours mit dem berühmten Wall und Pulvermanns Grab in Angriff. Auch Lokalmatadorin Janne Friederike Meyer-Zimmermann gilt als Sieganwärterin. Wulff hätte gegen den Erfolg einer Amazone - es wäre erst der fünfte in der langen Derby-Historie - nichts einzuwenden: "Es wäre phänomenal, wenn wir bei diesem Jubiläumsderby eine Frau als Siegerin feiern könnten. Aber es wird schwer für die Damen, wir haben ein derby-erfahrenes Starterfeld."

Millionen-Serien locken die Topstars

Global Champions Tour Die höchstdotierte Serie des Pferdesports wurde 2006 vom Niederländer Jan Tops gegründet. In dieser Saison umfasst sie 19 Etappen plus ein Final-Turnier in Prag. Berlin ist neben Hamburg, wo die Global Champions Tour zum zwölften Mal Bestandteil des Derby-Turniers ist, die zweite deutsche Station. Das Springen am Sonnabend ist mit 300.000 Euro dotiert.

Neben dem Kampf um das Blaue Band steht bei dem Traditionsturnier vor allem die mit 300.000 Euro dotierte Prüfung der Millionen-Serie Global Champions Tour im Mittelpunkt. Hamburg ist erneut Station der lukrativsten Pferdesport-Serie, deren Etappen allesamt in der höchsten Turnierkategorie auf Fünfsterne-Niveau durchgeführt werden. Auch die Global Champions League, eine Wettbewerbs-Serie mit multinationalen Teams, lockt einmal mehr die Reitprominenz in die Hansestadt. Insgesamt ist das Derby-Turnier mit 1,45 Millionen Euro dotiert, der Etat beläuft sich auf 3,6 Millionen Euro. "Es ist und bleibt eine Veranstaltung, die ihresgleichen sucht in Europa", so Wulff über die Derby-Tage.

In der Dressur stehen die Championats-Prüfungen Grand Prix, Grand Prix Special und Grand Prix Kür auf dem Programm. Beim 61. Deutschen Dressur-Derby mit dem traditionellen Pferdewechsel am Sonntag (ab 11 Uhr im Livestream bei NDR.de) treten die drei Teilnehmer außer mit dem eigenen auch mit den Pferden der Konkurrenz an.

Die Höhepunkte in Klein Flottbek (mit Live-Übertragungszeiten) Mittwoch, 29. Mai:

15.30 Uhr: 1. Qualifikation Spring-Derby

im Livestream bei NDR.de

Donnerstag, 30. Mai:

9 Uhr: Dressur, Grand Prix de Dressage

10.45 Uhr: 1. Wertung Global Champions League

14.25 Uhr: Championat von Hamburg

im Livestream bei NDR.de, ab 15 Uhr auch im TV

Freitag, 31. Mai:

13.45 Uhr: 2. Qualifikation Spring-Derby

im Livestream bei NDR.de, ab 15.15 Uhr auch im TV

Sonnabend, 1. Juni:

12 Uhr: Global Champions League

15.15 Uhr: Großer Preis von Hamburg

(Global Champions Tour)

ab 15 Uhr live im TV und bei NDR.de

15.15 Uhr: Dressur, Grand Prix Special

17.40 Uhr: Speed-Derby

im Livestream bei NDR.de

17.45 Uhr: Dressur, Grand Prix Kür

Sonntag, 2. Juni:

11 Uhr: 61. Deutsches Dressur-Derby

im Livestream bei NDR.de

13.45 Uhr: 90. Deutsches Spring-Derby

(Riders Tour)

13.20 - 15 Uhr live im TV und bei NDR.de

Entscheidung live im ZDF

