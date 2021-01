Hannover-Marathon erneut abgesagt - Olympia-Quali später? Stand: 08.01.2021 11:56 Uhr Der Hannover-Marathon wurde wegen der Corona-Pandemie auch für dieses Jahr abgesagt. Möglicherweise findet im Frühjahr noch ein Elite-Rennen statt, um eine Olympia-Qualifikation zu ermöglichen.

Die Veranstalter gaben ihre Entscheidung am Freitag bekannt. Ursprünglich sollte das größte Laufevent Niedersachsens am 17. und 18. April stattfinden. Als neuer Termin wurde nun der 3. April 2022 genannt. Das Hauptrennen war in diesem Jahr sogar als Deutsche Marathon Meisterschaft geplant. Im Gespräch ist deshalb, nur diesen Elitelauf über 42,195 Kilometer zu einem späteren Zeitpunkt im Frühjahr nachzuholen, ohne ihn für Hobbyläufer zu öffnen. Mitte Dezember war bereits der für den 25. April geplante Hamburg-Marathon verschoben worden.

Olympia-Qualifikation soll ermöglicht werden

"Wir sind aktuell in Gesprächen mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband und unserem Athletenmanager Christoph Kopp, um den Aktiven gegebenenfalls eine Qualifikationschance für die Olympischen Spiele in Tokio zu ermöglichen. Konkrete Aussagen dazu können wir aber aktuell noch nicht treffen", sagte die Veranstalterin Stefanie Eichel. Ein klassischer Marathon als Massenveranstaltung sei wegen der "aktuellen Entwicklung der Infektionslage aber absolut unmöglich".

Hoffnung auf Lauf-Event im Herbst

Aufgrund der Corona-Krise war die 30. Auflage des Hannover-Marathons im vergangenen Jahr auf 2021 verschoben worden. Nun fällt das Jubiläum erneut ins Wasser. Nach Angaben der Veranstalter hatten sich 2020 bereits fast 30.000 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Eine Rest-Hoffnung bleibt für den Herbst dieses Jahres: "Sollte sich dann eine Laufveranstaltung mit einer nennenswerten und auch gefühlt guten Teilnehmerzahl verantwortungsvoll umsetzen lassen, werden wir hoffentlich den Startschuss für ein neues, richtig schönes Lauferlebnis geben können", sagte Eichel. Die Pläne dafür würden bereits auf dem Tisch liegen.

