Stand: 21.06.2021 16:45 Uhr Hamburg-Triathlon soll im September stattfinden

Das zur World Triathlon Championship Series zählende Rennen in Hamburg soll am 18. und 19. September nachgeholt werden. Das teilten die Ausrichter am Montag mit. Der ursprüngliche Termin 10./11. Juli hatte wegen der Corona-Krise nicht gehalten werden können. Während im vergangenen Jahr aufgrund der pandemischen Lage nur ein Wettkampf für die Elite durchgeführt werden konnte, sollen in diesem Jahr auch wieder Altersklassen-Athletinnen und –Athleten in der Hansestadt an den Start gehen.

Weitere Informationen Triathlon-Rennen der WM-Serie in Hamburg abgesagt Das zur World Triathlon Championship Series zählende Event war für den 10./11. Juli geplant. Die Ausrichter begründeten die Absage mit Corona-Einschränkungen. mehr Triathlon-WM in Hamburg: Deutsche Staffel enttäuscht Die deutsche Staffel hat zum Abschluss der Triathlon-Weltmeisterschaften in Hamburg den Sprung aufs Podest deutlich verpasst. Das Gastgeber-Quartett belegte am Sonntag nur Rang acht. mehr

