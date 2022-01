Stand: 11.01.2022 15:54 Uhr Weiterer Corona-Fall bei Eintracht Braunschweig

In der Mannschaft von Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig ist erneut ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der betroffene Spieler habe sich bereits am Wochenende in häusliche Isolation begeben, wie der Verein mitteilte. Alle weiteren Tests bei der Mannschaft, Trainern und Betreuern seien in dieser Woche negativ ausgefallen. In der vergangenen Woche hatte der Verein zwei Corona-Fälle bekanntgegeben. Die Braunschweiger spielen am Sonntag (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Viktoria Berlin. | 11.01.2022 15:32