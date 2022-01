Stand: 11.01.2022 12:00 Uhr Zwei Spiele der Baskets Oldenburg neu terminiert

Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat zwei Spiele der Baskets Oldenburg neu terminiert. Wie der Verein mitteilte, findet das ausgefallene Heimspiel gegen Heidelberg (15. Spieltag) nun am 2. Februar um 19 Uhr statt. Bereits gestern hatten die Löwen Braunschweig bekannt gegeben, dass ihr Heimspiel gegen Oldenburg am 25. Januar (19 Uhr) nachgeholt wird. Die Neuansetzungen für die ebenfalls Corona-bedingt ausgefallenen Spiele der Baskets in Bayreuth (14. Spieltag) und Frankfurt (16. Spieltag) stehen noch aus. Ergebnisse und Tabelle | 11.01.2022 12:00