Melbourne: Zverev zieht locker ins Achtelfinale ein

Tennis-Profi Alexander Zevrev hat mit einem überzeugenden Auftritt den Einzug ins Achtelfinale bei den Australian Open geschafft. Der Hamburger schlug Lokalmatador Alex Bolt souverän mit 6:3, 6:3, 6:2. Nach dem Fünf-Satz-Match in Runde zwei gegen den Franzosen Jeremy Chardy spielte der ATP-Weltmeister am Sonnabend konzentriert und konsequent. Der Lohn: Erstmals erreichte er beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne die Runde der letzten 16. Dort trifft er am Montag auf den Kanadier Milos Raonic.

Tempo zu hoch für Gegner Bolt

Zverev startete in der Rod-Laver-Arena mit einem Break optimal gegen Bolt. Der Australier schaffte zwar ein Rebreak zum 3:3. Zverev schaltete aber sofort einen Gang höher, profitierte auch von einigen Fehlern seines Gegners und holte sich nach dem kleinen Rückschlag den ersten Satz. Zwar feierten die beinahe 15.000 Fans in der nahezu komplett gefüllten Arena im ersten Abendmatch jeden Punktgewinn ihres Landsmanns. Der 155. der Weltrangliste hielt oft gut dagegen, machte aber weiterhin den einen oder anderen leichten Fehler zu viel oder hatte Schwierigkeiten mit Zverevs Tempo.

Nach dem Break zum 5:3 holte sich der 21 Jahre alte Hamburger mit etwas Mühe auch den zweiten Satz. Die Breaks zum 2:1 und 4:1 im dritten Durchgang waren die Entscheidung, nach 1:52 Stunden beendete Zverev die Partie.

