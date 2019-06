Stand: 06.06.2019 16:52 Uhr

Zverev verpasst Halbfinale der French Open

Tennisprofi Alexander Zverev ist bei den French Open in Paris wie im Vorjahr in der Runde der letzten Acht ausgeschieden. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg musste sich am Donnerstag im Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic deutlich mit 5:7, 2:6, 2:6 geschlagen geben. Dem Serben gelang damit die Revanche für die Niederlage gegen Zverev im Endspiel der ATP-Finals im November 2018. Dennoch darf Zverev nach dem schwierigen ersten Jahresviertel mit sportlichem Misserfolg und der Trennung von seinem Manager die French Open als großen Schritt aus seiner Krise werten.

Lediglich im ersten Satz auf Augenhöhe

Lediglich anfangs konnte der Hamburger dem zehn Jahre älteren Favoriten Paroli bieten, spielte phasenweise sogar besser als Djokovic. Nach einem Break lag er 5:4 und 30:15 bei eigenem Aufschlag vorne, kassierte aber umgehend das Re-Break und verlor schließlich den ersten Satz nach einem verschlagenen Überkopfball und einem Doppelfehler.

Im zweiten Durchgang vermied der Hamburger nur mit Mühe ein Doppel-Break zum 0:4, drei Doppelfehler im letzten Aufschlagspiel besiegelten dann aber doch den schnellen Satzverlust. Anschließend gab sich Djokovic keine Blöße mehr - zudem verschlug Zverev immer wieder Bälle unnötig. Nach 2:09 Stunden nutzte der 15-fache Grand-Slam-Sieger seinen zweiten Matchball.

