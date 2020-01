Stand: 31.01.2020 13:29 Uhr

Zverev verpasst Finale der Australian Open

Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen ersten Finaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier verpasst. Im Halbfinale der Australian Open unterlag der Hamburger am Freitag nach einem hochklassigen Match dem Österreicher Dominic Thiem in vier Sätzen - 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7). Thiem spielt nun am Sonntag gegen den Serben Novak Djokovic um den Turniersieg. Für Zverev war das Erreichen des Halbfinals bereits der größte Erfolg bei einem der vier großen Tennis-Turniere.

Breakfestivals in den ersten beiden Durchgängen

Das Match begann kurios mit jeweils zwei Aufschlagverlusten. Erst danach hatten beide Akteure ihren Service im Griff, bis Zverev im siebten Spiel das entscheidene Break gelang. Diesmal legte der Hamburger mit einem Zu-null nach, profitierte von mehreren Fehlern seines Gegners und holte sich nach 39 Minuten den ersten Satz. Im zweiten Durchgang war Thiem der nervenstärkere Spieler, wehrte im zehnten Spiel einen Breakball ab und sicherte sich anschließend den Satz mit einem Ass.

Entscheidung fällt zweimal im Tiebreak

Der dritte Satz war deutlich enger als die vorhergehenden, es gab wechselnde Aufschlagverluste, unnötige Fehler ebenso wie hochklassige Ballwechsel. Allerdings haderte Zverev zunehmend mit seinem Spiel und mit einzelnen Schiedsrichterentscheidungen. Zwei Satzbälle hatte der Hamburger im Tiebreak, dennoch ging der Durchgang an Thiem. Im vierten Satz gaben sich beide Profis keine Blöße bei den Aufschlägen, erneut musste der Tiebreak entscheiden. Nach 3:42 Stunden Spielzeit verwandelte Thiem seinen zweiten Matchball.

Weitere Informationen Australian Open: Zverev träumt vom Turniersieg Alexander Zverev wird in Melbourne immer besser, sein Selbstvertrauen immer größer. Mit einem Sieg gegen Stan Wawrinka kann er erstmals das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichen. mehr 35 Bilder Alexander Zverev: Deutschlands Bester aus Hamburg Alexander "Sascha" Zverev ist Deutschlands bester Tennisspieler. Der junge Hamburger hat den Sprung in die Weltspitze geschafft. Seine Karriere in Bildern. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 31.01.2020 | 14:25 Uhr