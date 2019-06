Stand: 03.06.2019 18:26 Uhr

Zverev steht im Viertelfinale der French Open

Tennisprofi Alexander Zverev steht bei den French Open in Paris wie im Vorjahr in der Runde der letzten Acht. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg setzte sich am Montag im Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers gegen den Italiener Fabio Fognini mit 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5) durch. Nach dem dreistündigen Fünfsatzkrimi am Sonnabend gegen den Serben Dusan Lajovic benötigte Zverev diesmal zwar nur vier Durchgänge, sie dauerten allerdings fast ebenso lange wie das Drittrundenmatch zuvor. "Fabio spielt gerade das beste Tennis seines Lebens, gerade auf Sand. Ich bin glücklich, gewonnen zu haben und hier wieder im Viertelfinale zu sein, das ist etwas ganz Besonderes für mich", sagte Zverev.

Gegner im Duell um den Halbfinaleinzug ist der Weltranglistenerste Novak Djokovic. Den Serben hatte Zverev im Endspiel der ATP-Finals im November bezwungen.

Schwacher erster Satz

Zverev erwischte gegen den Sandplatzspezialisten Fognini einen miserablen Start: Er lag schnell 0:3 zurück, seinen Aufschlag im zweiten Spiel gab er bei 0:40 mit einem Doppelfehler ab. Danach kämpfte er sich auf 3:3 heran, kassierte aber erneut ein Break zum 3:5 - diesmal nach zwei Doppelfehlern und einem Rahmentreffer. Zverev schimpfte, rief mehrfach in seine Box, holte bereits mit seinem Schläger aus - beherrschte sich aber nochmal. Nach 32 Minuten war der erste Satz verloren.

Zverev kämpft sich zurück ins Match

Dann aber bewies Zverev zum wiederholten Male, dass seine beste Qualität derzeit sein großer Kampfgeist ist. Der 22-Jährige legte von Ballwechsel zu Ballwechsel zu und bekam das Match mit dem Break zum 4:2 im zweiten Satz bis auf kleine Wackler zum Ende des letzten Durchganges in den Griff. Nun zeigte Fognini zunehmend Nerven, schleuderte mehrfach seinen Schläger auf den Boden. Erst gegen Ende hatte sich der Italiener wieder gefangen, es wurde ein enges und spannendes Duell, das erst im Tiebreak zugunsten Zverevs entschieden wurde. Nach 2:55 Stunden verwandelte er seinen dritten Matchball zum Sieg.

