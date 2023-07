Zverev spielt endlich: Später Start in Wimbledon als Nachteil? Stand: 06.07.2023 12:25 Uhr Warten, warten, warten - so sah Wimbledon bislang für Alexander Zverev aus. Wegen Regens konnte die deutsche Nummer eins beim Rasen-Klassiker noch nicht spielen. Ist der späte Start ein Nachteil?

So lange hat Alexander Zverev noch nie auf seinen ersten Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier warten müssen. Eigentlich hatte der Olympiasieger sein Auftaktspiel gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer bereits am Dienstag absolvieren sollen. Weil es da in London aber fast den kompletten Tag regnete, wurde die Partie auf Mittwoch verschoben.

Als der 26-Jährige vormittags nach einer kleinen Aufwärmeinheit im Nieselregen auf einem der Trainingsplätze im Aorangi Park zurück in die Umkleide schlenderte, ahnte er noch nicht, dass es auch am dritten Turniertag nichts mit einem Einsatz werden würde. Da der Regen jedoch am Mittwoch erneut den Spielplan durcheinander wirbelte, musste Zverev wieder unverrichteter Dinge seine Tasche packen und ins gemietete Haus unweit der Anlage zurückkehren.

Kuriose Ansetzungen: Djokovic schon in Runde drei

Während Topfavorit Novak Djokovic (Serbien) mit seinem 350. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier bereits in die dritte Runde einzog, hat Zverev wie einige andere aus der oberen Turnierhälfte noch nicht einmal sein Erstrundenspiel absolviert. Eine kuriose Ansetzungspolitik der Veranstalter im All England Lawn Tennis and Croquet Club. Für Zverev bedeutet das Terminchaos eine stressige Zeit, sollte er wie angestrebt weit im Turnier kommen. Seit über einer Woche ist der 26-Jährige nun schon in London, gespielt hat er abgesehen von einem Showkampf im Vorfeld von Wimbledon noch nicht.

NDR Reporter Cammann: "Keine Wettbewerbsverzerrung, aber Nachteil"

Für NDR Reporter Matthias Cammann, der aus Wimbledon berichtet, ist es aber etwas zu hoch gegriffen, in dem Fall von Wettbewerbsverzerrung zu sprechen: "Es gibt Top-Stars in der Tennis-Welt, dazu gehört Novak Djokovic. Den wollen die Zuschauer sehen, den will das Fernsehen übertragen. Deshalb wird da eine gewisse Priorität gesetzt."

Ein anderer dieser Top-Stars ist Carlos Alcaraz, der Weltranglistenerste, auf ihn würde Zverev im Achtelfinale treffen. Was, wenn der Hamburger auf dem Weg dorthin ohne jeden Ruhetag spielen müsste, womöglich nach stundenlangen Matches? "Dann wäre er natürlich gegenüber dem Spanier im Nachteil", sagte Cammann.

"Aber ich glaube, Alexander Zverev ist fit genug, mehrere Fünf-Satz-Matches auch an aufeinanderfolgenden Tagen zu spielen, ohne dass es als Wettbewerbsverzerrung dastehen müsste", so der NDR Experte.

Die Chance, dass das Duell Zverev gegen Brouwer heute endlich über die Bühne geht, ist zumindest groß. Die Partie ist für 14 Uhr auf dem Court 1 angesetzt. Da das zweitgrößte Stadion auf der Anlage über ein Dach verfügt, stehen die Aussichten gut, dass die Begegnung auch wirklich stattfindet.

Auch Niemeier wartet auf ihren Einsatz

Genauso wie Zverev hat auch Jule Niemeier in diesem Jahr noch nicht in Wimbledon gespielt. Die Partie der 23 Jahre alten Dortmunderin, im vergangenen Jahr an der Church Road immerhin im Viertelfinale, gegen French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien wurde ebenfalls zweimal verschoben. Nun soll die Begegnung ebenfalls heute stattfinden - wenn denn das Wetter mitspielt. Denn auf den Außenplätzen gibt es kein Dach.

