Zverev sagt Teilnahme am Davis Cup ab

Stand: 11.09.2023 11:37 Uhr

Die deutschen Tennis-Herren müssen im Davis-Cup-Spiel in Bosnien-Herzegowina auf Alexander Zverev verzichten. Der Hamburger laboriert an einer Muskelverletzung, die eine Teilnahme an der Partie vom 16. bis 17. September in Mostar unmöglich macht.