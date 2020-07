Stand: 05.07.2020 19:44 Uhr

Zverev probiert es mit Trainer Ferrer

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev wird nach spanischen Medienberichten den früheren Weltklassespieler David Ferrer als Trainer testen. Die beiden hätten eine 15-tägige "Probezeit" vereinbart, berichtete die gewöhnlich gut informierte Sportzeitung "Marca". Die Zusammenarbeit werde am Montag in Monte Carlo beginnen. Im September könnte Ferrer offiziell als Coach des 23-Jährigen aus Hamburg starten, hieß es.

Dritter Versuch mit einem Ex-Topspieler

Zverev, der zuletzt wegen seiner Teilnahme an der umstrittenen Adria-Tour und einer Corona-Party trotz Quarantäne in die Kritik geraten war, wird derzeit ausschließlich von seinem Vater Alexander gecoacht. Davor hatte es der Weltranglisten-Siebte mit den einstigen Topspielern Ivan Lendl und Juan Carlos Ferrero probiert - in beiden Fällen blieb es nur bei einer kurzen Zusammenarbeit.

Ferrers letztes Profispiel gegen Zverev

Ferrer ist nach Meinung vieler einer der besten Profis, die nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben. Der schnelle und kampfstarke Spieler aus dem ostspanischen Javea gehörte sieben Jahre lang zu den Top Ten. Seine beste Platzierung in der Weltrangliste erreichte er zwischen 2013 und Anfang 2014 mit der dritten Position. Im Mai 2019 beendete er nach rund 20 Jahren seine Profikarriere mit einer 4:6, 1:6-Niederlage in Madrid - gegen Zverev.

