Stand: 03.02.2022 21:19 Uhr Zverev in Montpellier im Viertelfinale

Elf Tage nach seinem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open hat Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev auf der ATP-Tour wieder einen Sieg gefeiert. Der 24 Jahre alte Hamburger gewann am Donnerstagabend beim ATP-Turnier in Montpellier sein Achtelfinal-Match gegen den Amerikaner Mackenzie McDonald mit 6:2, 7:6 (7:5). Nach 1:19 Stunden hatte der Favorit die nächste Runde erreicht. Im Viertelfinale trifft der an Nummer eins gesetzte Zverev auf den Franzosen Adrian Mannarino. | 03.02.2022 21:08