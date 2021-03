Zverev gewinnt Tennis-Turnier in Acapulco Stand: 21.03.2021 06:45 Uhr Alexander Zverev hat seinen ersten Turniersieg des Jahres gefeiert. Für den 23-Jährigen war es der erste Titel seit seinen beiden Erfolgen in Köln im Oktober.

Der Hamburger setzte sich im Finale des ATP-Turniers im mexikanischen Acapulco mit 6:4, 7:6 (7:3) gegen den topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas durch. Zverev verwandelte in der mexikanischen Hafenstadt nach zwei Stunden und 17 Minuten seinen dritten Matchball. Beim Stand von 5:4 hatte er seine erste Chance noch liegen gelassen. Gleichzeitig beendete er die Serie von fünf Niederlagen in Folge gegen den ein Jahr jüngeren Tsitsipas. Zverev hatte in Acapulco schon 2019 das Endspiel erreicht, damals aber gegen Nick Kyrgios (Australien) in zwei Sätzen verloren. Insgesamt war es sein 14. Einzeltitel auf der ATP-Tour

