Ziel EM: Deutsche Volleyballerinnen wollen in Schwerin punkten Stand: 27.08.2024 13:09 Uhr Nächster Schritt der deutschen Volleyballerinnen auf dem Weg zur EM 2026: In Schwerin tritt das DVV-Team gegen die finnische Nationalmannschaft an. NDR.de zeigt das Spiel am Donnerstag im Livestream.

von Tobias Blanck

Vor vier Monaten flossen bei den Schweriner Volleyballerinnen und ihren Anhängern die Tränen nach dem verlorenen Meisterschaftsfinale gegen Stuttgart. Jetzt wollen zumindest einige der damals Beteiligten wieder jubeln und das Publikum mitreißen in der Schweriner Volleyball-Arena. Am Donnerstag spielt die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen in der EM-Qualifikation gegen Finnland. NDR.de überträgt ab 18 Uhr live.

Hoffen auf zweiten Sieg in der EM-Qualifikation

Der Auftakt des Teams des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in die Qualifikation war am Wochenende geglückt. Mit einem 3:0 setzte sich die DVV-Auswahl in der Schweiz durch und trifft in der Dreiergruppe nun auf die finnische Nationalmannschaft. Mit einem Erfolg wäre Deutschland der Qualifikation einen großen Schritt näher. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt und die besten fünf Gruppenzweiten der sieben Gruppen schaffen ebenfalls den Sprung zur Europameisterschaft, die 2026 in Aserbaidschan, Tschechien und Schweden ausgetragen wird.

Die Ausgangslage ist gut und die Favoritenrolle klar verteilt. Während Deutschland in der Weltrangliste auf Platz 12 liegt, ist Finnland 42. Auch im ersten Qualifikationsspiel musste sich die finnische Mannschaft geschlagen geben bei der 2:3-Heimniederlage gegen die Schweiz.

Ehemalige SSC-Spielerinnen wieder in der Schweriner Arena

An ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren wird die Spielführerin aus Finnland: Die 31-jährige Kaisa Alanko spielte in der Saison 2017/18 für den SSC Palmberg Schwerin und wurde deutscher Meister und Supercupsieger. Während viele ihrer Kolleginnen in der finnischen Liga aktiv sind, hat Alanko eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Die 1,74 Meter große Zuspielerin war zunächst in Wiesbaden, Münster und Schwerin aktiv, bevor sie dann in Frankreich, Polen und Italien Erfolge feierte.

In der kommenden Saison wird Alanko gemeinsam mit der deutschen Kapitänin Anna Pogany in den USA für Houston spielen. Für Pogany ist es ebenfalls eine Rückkehr. Nach sechs Jahren in Schwerin hatte sie ihren Vertrag in Mecklenburg-Vorpommern nicht verlängert. Freuen können sich die Fans in der fast ausverkauften Arena auch auf Lina Alsmeier, Marie Schölzel und Romy Jatzko, die ebenfalls mehrere Jahre das gelb-blaue Trikot des SSC getragen haben.

Verletzungspech: Bundestrainer Waibl muss neu sortieren

Vom Vizemeister aus Schwerin stehen in der 17-jährigen Leana Grozer sowie Hannah Kohn (21) zwei talentierte Spielerinnen im Kader von Bundestrainer Alexander Waibl. Dagegen fehlen einige Leistungsträgerinnen im neu formierten Team. Mittelblockerinn Camilla Weitzel (Schulterprobleme), Monique Strubbe (gebrochener Finger), Zuspielerin Pia Kästner (Rücken-Operation) und Diagonalangreiferin Lena Stigrot (private Gründe) fallen für die Partie am Donnerstag aus. "Wir müssen diese zahllosen Ausfälle von Leistungsträgerinnen kompensieren, das ist eine schwierige Aufgabe", sagt Waibl. Nun müssten andere die Verantwortung übernehmen. "Es muss sich noch einspielen, aber es wird jeden Tag besser, wir werden das Bestmögliche rausholen in der kurzen Zeit", so der Bundestrainer.

Auch für Waibl ist es eine besondere Begegnung. Der Trainer des Dresdner SC war Anfang Mai kurzfristig eingesprungen und hatte das Amt für diesen Sommer übernommen. Die angepeilte Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasste der DVV deutlich, und eine langfristige Nachfolge auf der Cheftrainerposition ist noch ungeklärt. In seiner vermeintlich letzten Begegnung als Bundestrainer hofft Waibl auf einen klaren Sieg, damit die EM-Qualifikation möglichst schnell abgehakt werden kann. Die letzten beiden Spiele, erneut gegen die Schweiz und in Finnland, finden dann im kommenden Jahr statt.

