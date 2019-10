Stand: 05.10.2019 15:00 Uhr

Windsurf World Cup Sylt: Hydrofoil-Surfer heben ab

Wenn die Windsurfboards mit den charakteristischen Flügeln durch das Wasser gleiten und es dabei nicht mehr spritzt - dann sind die Hydrofoiler unterwegs. Und zum ersten Mal wird am Brandenburger Strand in Westerland auf Sylt der Weltmeister im Hydrofoil-Surfen gekürt. Am Freitag wurden beim Windsurf World Cup die ersten Rennen gestartet. Bis Sonntag müssen 31 Teilnehmer aus 15 Nationen so oft aufs Wasser, wie es der Wind zulässt.

Der Wettkampf auf Sylt ist der letzte von drei Tourstopps. "Es sieht so aus, dass derjenige, der auf Sylt gewinnt, auch Weltmeister wird", sagte Petra Tebelmann vom Presseteam. Denn alle Fahrer liegen mit ihren Punkten sehr dicht beieinander. Als bester Deutscher ist Sebastian Kördel vom Bodensee unterwegs - und es sieht alles nach einem Platz unter den besten zehn für ihn aus. Nico Prien aus Schönberg (Kreis Plön) liegt im Mittelfeld und hat keine Titelchancen. "Das Besondere am Foilen ist, dass man aus dem Wasser herauskommt und absolut nichts mehr hört. Das Geräusch, das man vom normalen Windsurfen kennt - dieses durch das Wasser fahren, dass Wasser spritzt - das hat man einfach nicht mehr. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Denn auf einmal ist alles still", schwärmt der 24-Jährige.

Köster übernimmt Weltranglistenführung

Am Montag wehte der Wind mit mehr als 75 km/h auflandig. Die Rennleitung entschied, den Contest elf Stunden lang auszutragen. Damit gab es bei den Waveridern bereits am Montagabend ein Endergebnis: Der Franzose Thomas Traversa konnten seinen Triumph auf Sylt von 2018 wiederholen. Silber ging an den Brasilianer Marcilio Browne. Und Philip Köster beendete Sylt auf Platz drei.

Damit übernahm der Hamburger die Führung der Weltrangliste. Und Köster geht damit als Favorit auf den WM-Titel in den letzten Stopp der Welttour Ende Oktober auf Hawaii. "Es waren die erwartet harten Bedingungen, mit auflandigem Wind und chaotischen Wellen. Leider ließ bei meinem Halbfinal-Lauf der Wind auch noch nach - dazu kam die starke Strömung. Deshalb konnte ich meine Moves und Sprünge nicht wie gewohnt ausführen", sagte Köster.

Der Kieler Klaas Voget landete auf dem neunten Platz. Er hatte im Laufe des Wettkampfs gegen den ebenfalls aus Kiel kommenden Leon Jamear gewonnen und sagte dazu im Interview: "Sylt ist immer schwierig. In diesem Jahr war es besonders tricky. In den Heats mit Leon ist es immer spannend, mal hat er die Nase vorn, mal ich. Dieses Mal konnte ich gewinnen und bin happy mit meinem neunten Platz."

