Stand: 07.10.2012 16:24 Uhr Windsurf-Weltmeister Köster siegt auf Sylt

Weltmeister Philip Köster hat erstmals in seiner Karriere den größten Windsurf-Wettbewerb der Welt auf Sylt gewonnen. Der 18-Jährige, dessen Eltern vor rund 30 Jahren von Hamburg nach Gran Canaria ausgewandert waren, triumphierte beim Waveriding-Wettbewerb und erfüllte sich damit einen Traum. "Das ist einfach der Hammer. Besser hätte mein Jahr nicht enden können", jubelte der Shootingstar, der am Sonntag im Finale von Sylt den WM-Dritten Alex Mussolini aus Spanien in einer spektakulären Flugshow letztlich klar besiegte: "Sylt ist das Wimbledon der Windsurfer. Diesen Titel wünscht sich jeder Wellenreiter." Der Erfolg beim Weltcup auf der Nordseeinsel fehlte dem alten und neuen Weltmeister der Wellenreiter, der den erneuten WM-Triumph bereits vor dem letzten Saisonrennen unter Dach und Fach gebracht hatte, noch in seiner Titelsammlung.

Dunkerbeck von Mastbruch gestoppt

Am Sonntagnachmittag verabschiedete sich Köster auf dem Siegerpodest von seiner bislang erfolgreichsten Saison "mit diesem unglaublichen Gänsehaut-Gefühl". Weniger Glück als der deutsche Überflieger mit der Segelnummer G-44 hatte ein anderer Publikums-Liebling: Ein Mastbruch stoppte den 41-maligen Weltmeister Björn Dunkerbeck auf dem Weg zum nächsten Slalom-Titel. "Es lief so ziemlich alles gegen mich", sagte der Niederländer: "Einen Mastbruch hatte ich seit Jahren nicht. Im nächsten Jahr komme ich wieder auf meine Insel und dann werde ich gewinnen." Den Weltcup-Sieg der Slalomsurfer holte der Franzose Antoine Albeau. Die Kielerin Steffi Wahl verpasste einen Podiumsplatz. Sie wurde vor Sylt und im Gesamt-Weltcup der Wellenreiterinnen Fünfte.

Teilnehmerrekord und 200.000 Zuschauer

Der Weltcup auf Sylt ist das größte Windsurf-Event der Welt. 132 Teilnehmer aus 28 Nationen - mehr als je zuvor - kämpften in den Disziplinen Waveriding, Freestyle und Slalom um ein Gesamtpreisgeld von 120.000 Euro. Sylt ist die einzige deutsche Station auf der PWA World Tour und genießt als einziges Event den Status eines Super Grand Slam. Neun Tage stand Köster bei der Windsurf-Regatta im Mittelpunkt von Medien und Fans, die sich auch von Dauerregen und Sturm nicht abschrecken ließen. Rund 200.000 Menschen strömten in der Sylt-Woche an den Brandenburger Strand.