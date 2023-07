Wimbledon: Zverev in der dritten Runde

Stand: 07.07.2023 17:00 Uhr

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steht in der dritten Runde der All England Championships. Einen Tag nach seinem Auftaktsieg in drei Sätzen gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer bezwang der Hamburger Yosuke Watanuki aus Japan mit 6:4, 5:7, 6:2, 6:2.