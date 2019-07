Stand: 04.07.2019 18:09 Uhr

Wimbledon: Kerber scheitert früh - Görges weiter

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist nach einer enttäuschenden Vorstellung überraschend in der zweiten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Die 31 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel verlor am Donnerstag in London 6:2, 2:6, 1:6 gegen die Weltranglisten-95. Lauren Davis aus den USA. Julia Görges aus Bad Oldesloe schaffte dagegen den Sprung in die dritte Runde des Grand-Slam-Klassikers.

Kerber bricht nach Satzgewinn ein

Kerber hatte bei ihrem Lieblingsturnier schon zu Beginn gegen Davis einige Probleme. Gleich die ersten beiden Aufschlagspiele musste die Favoritin abgeben, schaffte allerdings jeweils umgehend das Re-Break. Nachdem ihre nur 1,57 m große Gegnerin bei einem Vorstoß ans Netz ausrutschte und sich dabei vermeintlich eine Knieverletzung zuzog, schien das Match beinahe entschieden. Im ersten Durchgang gewann Davis anschließend kein Spiel mehr, beantragte in der Satzpause eine medizinische Auszeit. Danach jedoch bäumte sich die 25-Jährige noch einmal auf und schaffte ein eindrucksvolles Comeback. Kerber agierte dagegen extrem fehlerhaft, haderte zunehmend mit dem eigenen Spiel und schaute mehrfach fragend in die eigene Box zu Trainer Rainer Schüttler. Nach 1:57 Stunden beendete die Kielerin das Match mit einem Fehler - die Sensation war perfekt.

Görges winkt Duell gegen Williams

Mit einem überzeugenden Auftritt stürmte Görges in die dritte Runde. Die 30-Jährige besiegte die russische Qualifikantin Warwara Flink 6:1, 6:4. Nun könnte es zur Neuauflage des Halbfinals aus dem Vorjahr gegen US-Superstar Serena Williams kommen. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Williams spielt am Abend gegen Kaja Juvan (Slowenien) um den Einzug in Runde drei. 2018 hatte Görges bei ihrem ersten Halbfinal-Einzug auf Grand-Slam-Ebene 2:6, 4:6 gegen Williams verloren. Von vier Duellen mit der 37-Jährigen hat sie noch keines gewinnen können.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.07.2019 | 19:25 Uhr