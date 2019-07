Stand: 01.07.2019 18:54 Uhr

Wimbledon: Erstrunden-Aus für Alexander Zverev

Tennisprofi Alexander Zverev hatte es bereits im Vorfeld von Wimbledon geahnt: "Wenn es ganz doof läuft, fliege ich in der ersten Runde raus", sagte der Hamburger in einem Interview mit dem "stern". Und tatsächlich: Der 22-Jährige scheiterte am Montag beim altehrwürdigen Rasenturnier vor den Toren Londons bereits an seiner Auftakthürde. 6:4, 3:6, 2:6, 5:7 unterlag Zverev dem tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely und muss so weiter auf seinen Durchbruch auf Grand-Slam-Ebene warten. Die zwei Viertelfinalteilnahmen bei den French Open in Paris bleiben seine besten Ergebnisse, in Wimbledon kam er noch nie über das Achtelfinale hinaus.

Rechtsstreit mit Ex-Manager Apey belastend

"Das war ein typisches Grand-Slam-Match für mich. Ich bin gut gestartet, dann gehen zwei, drei Dinge schief und irgendwie fällt alles auseinander", sagte Zverev hinterher: "Mein Selbstvertrauen ist gerade weniger als Null." Der Weltranglistenfünfte deutete zudem an, durch den schwelenden Rechtsstreit mit Ex-Manager Patricio Apey persönlich extrem belastet zu sein. "Die letzten zwei Tage waren sehr hart für mich. Was gerade los ist, ist abartig", sagte er: "Ich darf nichts Offizielles sagen. Es tut mir weh. Ich dachte wir sind Freunde."

Auch Mischa Zverev und Barthel schon raus

Für Zverevs älteren Bruder Mischa ist das Turnier ebenfalls schon wieder beendet. Der Hamburger verlor zum Auftakt gegen den Belgier Steve Darcis mit 2:6, 4:6, 4:6. Auch Mona Barthel schied gleich in der ersten Runde aus. Die 28-Jährige aus Neumünster unterlag der Tschechin Marie Bouzkova mit 3:6, 3:6. Für Barthel war es die fünfte Erstrundenpleite bei einem Grand-Slam-Turnier in Serie.

Kerbers Form stimmt

Rückblick 01:28 NDR//Aktuell Wimbledon-Sieg: Kerber erfüllt sich Lebenstraum NDR//Aktuell Als erste Deutsche seit Steffi Graf konnte die Schleswig-Holsteinerin Angelique Kerber das Tennisturnier in Wimbledon gewinnen. Es ist bereits ihr dritter Grand-Slam-Triumph. Video (01:28 min)

Damit ruhen die deutschen Hoffnungen auf Angelique Kerber. Die Titelverteidigerin aus Kiel zählt trotz ihrer jüngsten Finalniederlage in Eastbourne in Wimbledon wieder zu den Sieganwärterinnen. Auf ihrem Lieblingsbelag ist die 31-Jährige in Form, die von Krankheit und Verletzungen geprägte Sandplatzsaison Geschichte. Auf Mallorca erreichte sie das Halbfinale, die guten Auftritte in Eastbourne, wo sie unter anderem die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) klar dominierte, festigten ihr Selbstvertrauen. "Es fühlt sich einfach natürlich für mich an", sagte sie vor ihrem Auftaktmatch am Dienstag gegen Fed-Cup-Kollegin Tatjana Maria (Bad Saulgau).

Die Auslosung beschert Kerber wohl bereits ab der dritten Runde knüppelharte Aufgaben. Der Reihe nach könnten dann Maria Scharapowa, ihre letztjährige Finalgegnerin Serena Williams sowie die Weltranglistenerste und frischgebackene French-Open-Siegerin Ashleigh Barty warten. "Das ist nichts Neues für mich", sagte die Kielerin jedoch gelassen: "Was jetzt zählt, ist die erste Runde. Was in der zweiten, dritten, vierten passiert, ist nicht wichtig." Eine Strategie, die bekanntlich bereits im Vorjahr hervorragend funktioniert hat.

Weitere Informationen 38 Bilder Angelique Kerbers Weg nach oben Angelique Kerber gehört seit Jahren zur Weltspitze im Tennis. Die Krönung ihrer Karriere gelang 2016 mit dem Sprung auf Platz eins der Weltrangliste und dem Wimbledon-Sieg zwei Jahre später. Bildergalerie 33 Bilder Alexander Zverev: Deutschlands Bester aus Hamburg Alexander "Sascha" Zverev ist Deutschlands bester Tennisspieler. Der junge Hamburger hat den Sprung in die Weltspitze geschafft. Seine Karriere in Bildern. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.07.2019 | 22:40 Uhr