Wildcard: Kohlschreiber schlägt zum 17. Mal am Rothenbaum auf Stand: 10.07.2021 12:18 Uhr Der Rekordmann macht auf dem Weg zu Olympia noch einen Zwischenstopp in Hamburg: Philipp Kohlschreiber hat eine Wildcard für das Tennisturnier am Rothenbaum erhalten - und ist damit zum 17. Mal dabei.

In der Pressemitteilung hieß es, Kohlschreiber gehöre an der Elbe "praktisch zum Inventar". Gewonnen hat der 1,78-Meter-Mann das Turnier, bei dem am kommenden Montag die erste Hauptrunde beginnt, allerdings noch nie. Weiter als bis ins Halbfinale ist der 37-jährige Augsburger noch nicht vorgestoßen. Nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon bekommt "Kohli" nun zumindest noch einmal die Gelegenheit, vor seiner Reise zu den Olympischen Spielen in Tokio Spielpraxis zu sammeln.

So wie der achtmalige Turniersieger auf der ATP-Tour, der auf den Spanier Jaume Munar trifft, haben auch Daniel Altmaier aus Kempen sowie der Deutsch-Spanier Nicola Kuhn eine Wildcard erhalten. Altmaier ist vor dem ersten Aufschlag in Hamburg allerdings noch schwer beschäftigt: Der 22-Jährige spielt heute in Braunschweig gegen den Hamburger Marvin Möller um den Einzug ins Finale des Challengerturniers.

Anders als Kohlschreiber stehen Altmaier und Kuhn noch ganz am Anfang ihrer Rothenbaum-Karriere. Altmaier schlug bisher zweimal beim tradtionsreichen Hamburger Turnier auf - scheiterte 2017 und 2019 jeweils in der ersten Runde. Kuhn, der sich 2015 dazu entschied, für Spanien zu spielen, feiert seine Premiere.

Weitere Informationen Tennis: French-Open-Finalist Tsitsipas spielt am Rothenbaum Der Vorjahresfinalist aus Griechenland, Nummer vier der Tennis-Weltrangliste, bekommt von den Veranstaltern eine Wildcard. mehr

Feiert Tsitsipas seinen ersten Titel in Hamburg?

Nummer eins der Setzliste ist in diesem Jahr French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Der russische Titelverteidiger Andrej Rublew, der sich im vergangenen Jahr in drei Sätzen gegen Tsitsipas durchsetzte, ist diesmal genauso wenig am Start wie der Österreicher Dominik Thiem, der wegen einer Handgelenksverletzung wieder absagen musste.

Als 42. der Weltrangliste geht Jan-Lennard Struff (Warstein) als bester Deutscher in das Turnier. Auch der Schwarzwälder Dominik Koepfer (Nummer 53) ersparte sich den Umweg über die Qualifikation, in der gleich acht Deutsche dabei sind. Darunter auch der Kölner Oscar Otte, der zuletzt in Wimbledon die erste Runde überstand und sich dem Lokalmatadoren Andy Murray erst nach fünf Sätzen geschlagen geben musste.

Weitere Informationen Mythos Rothenbaum: Ruhm und Dramen auf rotem Sand Seit mehr als 110 Jahren wird am Hamburger Rothenbaum Tennis gespielt. Triumphale Siege, ewiger Ruhm und große Dramen: Ein Rückblick auf bewegte Zeiten in einer Multimedia-Doku. mehr Die Rothenbaum-Einzelsieger seit 1892 Von Gottfried Freiherr von Cramm über Roger Federer und Rafael Nadal zu Andrej Rublew - alle Einzelsieger am Hamburger Rothenbaum seit 1892 im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportplatz | 10.07.2021 | 18:00 Uhr