Wernke gewinnt Championat in Neumünster - Wer wird "Rider of the Year"?

Stand: 17.02.2024 16:15 Uhr

Paweena Wernke hat am Sonnabend bei den VR Classics in Neumünster das Championat gewonnen. Am Sonntag fällt die Entscheidung, wer "Rider of the Year" wird. Der NDR überträgt den Großen Preis beim Traditionsturnier in den Holstenhallen live.