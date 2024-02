Wer wird "Rider of the Year"? - Reiten in Neumünster live

Stand: 14.02.2024 16:30 Uhr

Wer wird "Rider of the Year"? Bei den am Donnerstag beginnenden VR Classics in Neumünster fällt die Entscheidung. Der NDR überträgt am Wochenende live vom Traditionsturnier in den Holstenhallen.